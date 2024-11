Lancia Gamma: è stata ufficialmente avviata la produzione a Melfi

Ad annunciarlo è stato il CEO del costruttore torinese di casa Stellantis, Luca Napolitano, e contestualmente dalla stessa Lancia: le prime fasi produttive che vedono al centro la nuova Lancia Gamma sono già cominciate presso lo stabilimento lucano di Melfi. Come annunciato già nei giorni scorsi, seguendo a un annuncio comunque già noto e diramato diversi mesi fa, la futura ammiraglia di casa Lancia, basata sulla nuova piattaforma STLA Medium, sta già calcando le linee produttive dello stabilimento di Melfi.

La nuova Lancia Gamma riporta in auge una denominazione iconica per il costruttore torinese e rappresenterà il secondo modello del rinnovato listino di modelli a marchio Lancia; quello già in essere con l’arrivo della nuova generazione di Lancia Ypsilon, la prima disponibile anche in elettrico.

La nuova Lancia Gamma sarà basata sulla piattaforma condivisa STLA Medium

Oggi presso lo stabilimento lucano di Melfi si perdono maggiori volumi produttivi rispetto al passato con una produzione che è calata di quasi il 62% durante i primi nove mesi di quest’anno. Il futuro dello stabilimento, dove oggi si producono le Jeep Renegade e Compass (dove fino a poco tempo fa si producevano anche gli ultimi esemplari di Fiat 500X), passa da un rilancio che vede al centro la piattaforma STLA Medium.

Lo stabilimento Stellantis di Melfi dove sarà prodotta la nuova Lancia Gamma

La prossima Lancia Gamma sarà uno dei nuovi modelli che Stellantis ha intenzione di produrre proprio a Melfi, accanto all’inedita DS 8 (con la quale la Lancia Gamma potrebbe condividere l’impostazione generale) e alla nuova generazione di Jeep Compass; tutti modelli basati sulla piattaforma STLA Medium. Sebbene il costruttore aveva annunciato la necessità di produrre esclusivamente veicoli elettrici, a partire dalla Lancia Gamma in poi, l’annuncio di qualche settimana fa chiariva che la piattaforma STLA Medium rappresenta una base “multi energia”. In questo modo si è lasciato intendere che la nuova Gamma potrebbe esulare dalla necessità di guardare esclusivamente alla motorizzazione elettrica per la gestione del suo listino, puntando piuttosto a possibilità di avere a disposizione anche delle inattese unità ibride.

La nuova generazione di Lancia Gamma, che dovrebbe essere lunga circa 470 centimetri, introdurrà un approccio stilistico nettamente differente rispetto a quello dell’odierna Ypsilon. Sebbene le prime fasi produttive siano quindi già cominciate, la vedremo non prima del 2026; sebbene la presentazione possa avvenire già durante la seconda metà dell’anno prossimo.