Peugeot: altro mese positivo a ottobre in Italia grazie ai suoi modelli elettrici

I risultati eccellenti di Peugeot nel settore delle auto elettriche sono ormai una consuetudine. Il marchio del leone, che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis, sta investendo notevolmente nei motori a zero emissioni, che entro pochi anni diventeranno gli unici consentiti dalle normative europee e nazionali. Questi risultati dimostrano l’efficacia della strategia adottata dalla casa automobilistica francese.

Anche ad ottobre Peugeot registra risultati positivi nel nostro paese

Ad ottobre, Peugeot si è piazzata al terzo posto nel mercato auto della Francia come numero di immatricolazioni di auto elettriche, registrando un incremento del 27 per cento rispetto allo stesso mese del 2023. La quota di mercato è salita di 3,6 punti percentuali, raggiungendo l’8,7 per cento.

La Peugeot E-208 si distingue chiaramente nel mercato, affermandosi come la vettura elettrica più venduta nel segmento B nel mese scorso. Questo successo è attribuibile al suo design accattivante e alle avanzate tecnologie che la rendono molto attraente per i clienti italiani. Anche il SUV E-2008 ha ricevuto un’accoglienza positiva, posizionandosi al secondo posto tra i SUV del segmento B.

Complessivamente, gli automobilisti scelgono le vetture elettriche Peugeot per la loro notevole autonomia, realizzata grazie a batterie di grande capacità e a un’ottima efficienza meccanica e aerodinamica. Inoltre, la facilità di ricarica e le promozioni vantaggiose disponibili sul sito peugeot.it contribuiscono ulteriormente a renderle scelte preferite dai consumatori. Insomma continua il bel momento della casa automobilistica francese in Italia con il gruppo Stellantis che vorrebbe vedere continuare questo trend anche nel corso dei prossimi mesi.