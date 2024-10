Peugeot E-208 “Utility of the Year” ai “Fleet Car Awards”

Ayvens ha annunciato i risultati dell’edizione 2024 della sua iniziativa annuale “Fleet Car of the Year”, che per due decenni ha evidenziato le migliori auto per le flotte aziendali. Con l’obiettivo di distinguere i veicoli che meglio si adattano alle esigenze delle flotte automobilistiche in Portogallo, l’edizione 2024 ha scelto la Peugeot E-208 come vincitrice della categoria “Utility of the Year”, dopo aver soppiantato le concorrenti Renault Clio e Seat Ibiza.

Nuovo premio in Portogallo per la Peugeot E-208

Sulla base di criteri come il TCO (costo totale di utilizzo), che riflette l’importanza di una gestione efficiente della flotta, le vendite, gli ordini e le consegne di Ayvens e la rilevanza nel mercato nazionale, sulla base delle vendite nel mercato ACAP, i giudici hanno evidenziato in Peugeot E -208 elementi quali qualità di insonorizzazione, trasmissione e design degli interni.

La giuria della 20a edizione del Premio Ayvens “Fleet Car of the Year” è composta da 12 clienti della flotta Ayvens, provenienti da diverse aziende nazionali e multinazionali, che hanno valutato un totale di 12 modelli, divisi in quattro categorie – “Utility” , “Utility SUV”, “Small Family” e “Medium Family” – ed equipaggiati con diversi motori – PHEV, benzina, diesel, elettrico e GPL – che riflettono le preferenze dei clienti Ayvens in Portogallo.

Peugeot e-208

Ogni modello è stato analizzato in base a molteplici criteri – abitacolo, comfort, estetica, motore e dinamica di guida – e valutato attentamente con test in condizioni di guida reali. Dunque per la casa automobilistica del Leone e per la sua Peugeot E-208 ancora un’ottima notizia.