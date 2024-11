Citroën Basalt: il SUV coupè protagonista di una nuova campagna mediatica in Brasile

Un modello innovativo, che unisce la versatilità e la robustezza del SUV con lo stile unico del Coupé, non potrebbe essere pubblicizzato meglio di un semplice insieme di opinioni. E dopo aver sorpreso gli umani, è tempo che la Nuova Citroën Basalt faccia brillare gli occhi di un duo molto diverso: un mostro e un robot.

La Nuova Citroën Basalt protagonista in Brasile di un nuovo spot pubblicitario che sembra un film d’azione

Sviluppato da Betc Havas, lo spot presenta un mostro e un robot gigante che combattono in mezzo alla città, proprio come una scena classica dei film d’azione, in cui le auto vengono lanciate ovunque. Ma l’aspettativa cambia completamente quando il mostro prende in mano il veicolo ed è così stupito che, invece di lanciarlo, inizia a parlarne al robot. Il litigio si trasforma poi in una chiacchierata tra amici.

Come per i modelli Citroën, la campagna è stata caratterizzata da innovazione e tecnologia. Parte della registrazione è avvenuta in studio, inserendo gli attori in uno scenario realizzato interamente in computer grafica. I personaggi robot e i mostri sono stati prodotti in 3D utilizzando la tecnica del motion capture, in cui un attore viene ripreso dalle telecamere e diventa la base per l’animazione. Le espressioni facciali sono state catturate con uno strumento di intelligenza artificiale, che trasforma il video in vettori di movimento per immagini tridimensionali.

La Citroën Basalt ha debuttato negli showroom di Citroen in Brasile a ottobre, in tre versioni e una serie speciale (Feel, Feel Turbo 200, Shine Turbo 200 e First Edition), a partire da R$ 89.990. Oltre al rinomato centro multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10,25 pollici con funzionalità wireless Android Auto e Apple Carplay e all’ampio bagagliaio da 490 litri (standard VDA), il SUV Coupé si distingue per la sua accessibilità, con un pacchetto di revisioni a prezzo fisso e un paniere di ricambi competitivo, essendo in media più conveniente del 12% rispetto ai principali concorrenti.