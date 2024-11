Opel Italia: Maurizio Andrea Bormetti nuovo Direttore Marketing

La Direzione Marketing di Opel Italia vede un cambio al vertice con la nomina di Maurizio Andrea Bormetti, che assume l’incarico di Direttore dal 1° novembre 2024. Bormetti succede a Eva Laureti, che, dopo cinque anni di prezioso contributo, ha scelto di intraprendere nuove sfide professionali.

Opel Italia: Bormetti succede a Eva Laureti

Originario di Sondrio e laureato in Economia e Gestione d’Impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Bormetti, 35 anni, ha maturato esperienza in ruoli di crescente responsabilità nelle aree Vendite e Marketing di Citroën e Peugeot, oltre che in altre multinazionali di diversi settori, fino al suo ingresso in Opel Italia.

Nel suo nuovo incarico, Maurizio Andrea Bormetti risponderà a Federico Scopelliti, Managing Director di Opel Italia. La sua prima sfida sarà guidare i lanci chiave che interesseranno l’intera gamma SUV di Opel, tra cui l’aggiornamento del modello Opel Mokka, il debutto del nuovo Opel Frontera e la seconda generazione di Opel Grandland. L’obiettivo strategico è rafforzare l’immagine del marchio, aumentare le quote di mercato di Opel in Italia e consolidare la posizione del brand tedesco all’interno del gruppo.

Un altro obiettivo per Bormetti sarà quello di rafforzare il percorso di Opel verso la mobilità del futuro, in cui il marchio propone già oggi un’intera gamma di auto e veicoli commerciali disponibili in versione elettrica, con un’autonomia a zero emissioni che può arrivare fino a 700 km. Questa offerta si affianca a motorizzazioni termiche e ibride, garantendo soluzioni adatte a ogni esigenza di mobilità.