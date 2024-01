Ferrari 250 Testa Rossa: all’asta un raro esemplare del 1958

La Ferrari 250 Testa Rossa “Pontoon Fendered”, uno dei tanti gioielli del cavallino rampante, rappresenta una pietra miliare nell’automobilismo. Il telaio n°0738 TR, un esemplare del 1958, figura tra le 19 unità speciali realizzate dal rinomato carrozziere italiano Sergio Scaglietti.

Questa icona, dopo aver calcato le piste di gara per più di un decennio con quattro vittorie assolute, si appresta a diventare la protagonista dell’asta “The Most Beautiful Ferrari Ever Built” di Sotheby’s Sealed, che si terrà a Detroit (Michigan) dal 21 al 23 febbraio 2024.

Ferrari 250 Testa Rossa: Sotheby’s Sealed proporrà all’asta un esemplare

La 250 Testa Rossa incarna l’eccellenza del design e della prestazione automobilistica degli anni ‘50 e ‘60. Il telaio n°0738 TR, in particolare, si distingue per il suo glorioso passato nelle competizioni, con un palmarès di quasi 20 gare, inclusi quattro trionfi.

Il valore storico e collezionistico di questo veicolo è ulteriormente accentuato dalla sua autenticità: è uno dei pochi esemplari a mantenere motore e trasmissione originali, come confermato dalla certificazione Ferrari Classiche.

Questo capolavoro di ingegneria e arte è più che un semplice veicolo: è un simbolo del patrimonio e dell’innovazione di Ferrari. Dopo aver trascorso oltre un decennio in una prestigiosa collezione privata, la vettura in questione ora si presenta sul mercato, offrendo un’opportunità unica agli appassionati e collezionisti.

Specifiche tecniche e restauro

La Ferrari 250 Testa Rossa è spinta da un motore V12 aspirato da 3 litri, capace di erogare 304 CV di potenza a 7000 giri/min, raggiungendo un rapporto di 101 CV per litro, una vera pietra miliare tecnica per l’epoca. Questo specifico modello, completamente restaurato nel 2013 da Ferrari Classiche, conserva le sue specifiche originali, un dettaglio di rilevante importanza per gli estimatori del marchio di Maranello.

Mentre il telaio n°0738 TR non ha conquistato titoli alla 24 Ore di Le Mans, come altri esemplari della sua stessa serie, rimane un pezzo iconico della storia delle corse e dell’automobilismo.

La Ferrari 250 Testa Rossa, prodotta tra il 1957 e il 1961, è stata sviluppata inizialmente per il World Sportscar Championship, condividendo alcune componenti con i precedenti modelli 250. I rari esemplari con carrozzeria Scaglietti sono noti come “pontoon fender”, caratteristica distintiva di questo modello.