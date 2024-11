Nuova Jeep Cherokee: confermato il debutto nella seconda metà del 2025

Nuova Jeep Cherokee sarà la prossima grande novità per quanto riguarda la casa automobilistica americana di Stellantis. Nelle scorse ore lo ha confermato il il nuovo cfo del gruppo Stellantis, Doug Ostermann.

E’ ufficiale: nella seconda metà del 2025 avverrà il debutto della nuova Jeep Cherokee

“Siamo impegnati a riempire le lacune presenti nella nostra gamma e abbiamo diversi lanci in programma per il 2025, tra cui quello della nuova Jeep Cherokee,” ha dichiarato Doug Ostermann, specificando che la prossima generazione sarà disponibile “nella seconda metà dell’anno e rappresenterà un elemento chiave per aumentare le vendite in Nordamerica.” L’introduzione di questo modello era attesa da tempo: l’ultima versione è stata lanciata nel 2014, e la produzione è stata sospesa a partire da febbraio dell’anno scorso.

Al momento della nuova Jeep Cherokee si sa ben poco. Sicuramente utilizzerà la nuova piattaforma STLA di Stellantis e probabilmente arriverà sul mercato sia in versione elettrica al 100 per cento che ibrida. Lo stile per il momento non si conosce. Supponiamo ovviamente che riprenderà quanto visto nelle ultime vetture di Jeep lanciate sul mercato. Qui vi mostriamo due render di due creatori digitali indipendenti che ipotizzano quello che potrebbe essere lo stile di questo modello di Jeep quando finalmente sarà svelato.

Maggiori informazioni sulla nuova Jeep Cherokee è probabile che arrivino nel corso dei prossimi mesi. Non ci stupiremmo di vedere le prime immagini senza veli già agli inizi del prossimo anno. Con questa vettura dunque la casa americana colmerà una lacuna importante alla sua gamma potendo conquistare preziose quote di mercato in special modo negli USA dove di recente il brand sembra faticare. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo gradito ritorno nella gamma del marchio americano di Stellantis che sempre il prossimo anno potrebbe svelare anche Jeep Recon e la nuova Jeep Compass.