Jeep Recon: sempre più vicino il suo debutto

Le vendite di Jeep hanno registrato delle difficoltà recentemente, ma il marchio americano spera di invertire la tendenza con il lancio di due nuovi modelli elettrici. La produzione della lussuosa Jeep Wagoneer S (KX) del 2024 è già iniziata nello stabilimento di Toluca, in Messico. Inoltre, si prevede il lancio della Jeep Recon (EJ), un SUV elettrico progettato per l’off-road, entro la fine dell’anno. Tuttavia, la concorrenza si fa sentire, con Volkswagen che rilancia il marchio Scout e Rivian che guadagna terreno nel mercato dei SUV elettrici.

Jeep Recon risolleverà le vendite del brand che vive un momento difficile in Nord America?

Jeep Recon sarà costruita sulla piattaforma STLA Large, e arriverà sul mercato con una gamma quasi completamente elettrica. Inizialmente questo modello doveva essere solo elettrico. Tuttavia, la casa automobilistica ha riflettuto e ha deciso di prevedere anche un’alternativa ibrida. Jeep Recon trae ispirazione dai modelli iconici di Jeep come la Cherokee (XJ) e la Wrangler (JL), vantando un design squadrato, una capacità di cinque passeggeri e caratteristiche distintive come porte rimovibili e un tetto elettrico per la guida all’aria aperta.

Come SUV completamente elettrico, Jeep Recon mira a stabilire un nuovo standard di potenza ed efficienza, con la sua configurazione a doppio motore stimata per produrre fino a 600 cavalli. Jeep ha anche garantito che la Recon mantenga la sua credibilità fuoristrada con il suo badge “Trail-Rated”, il sistema di gestione Jeep Selec-Terrain e tecnologie fuoristrada avanzate come gli assali e-locker e la protezione del sottoscocca.

Nonostante i recenti cali nelle vendite di veicoli elettrici, la competizione nel mercato dei SUV elettrici è in aumento. Jeep dovrà differenziare la Recon con il suo pedigree fuoristrada, oltre a offrire prezzi competitivi, prestazioni e autonomia per emergere in un mercato sempre più affollato. L’arrivo del SUV Scout di Volkswagen alla fine del 2026 intensificherà ulteriormente la competizione, poiché entrambi i marchi si sfideranno per attrarre l’attenzione nel segmento dei veicoli elettrici d’avventura.