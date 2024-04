Stellantis: anche la fabbrica Fiat di Betim in Brasile riceverà importanti investimenti

Stellantis, che in Brasile possiede marchi come Fiat, Jeep e Peugeot, investirà tra il 2025 e il 2030 30 miliardi di R$ in quel paese. Nel Minas Gerais, il colosso automobilistico ha uno stabilimento a Betim, nella regione metropolitana di Belo Horizonte. Anche quella fabbrica rientra nel progetto di investimenti del gruppo e dovrebbe ricevere contributi importanti, forse miliardari, per l’implementazione della piattaforma bio-ibrida e delle nuove tecnologie.

Senza rivelare gli investimenti previsti per lo stabilimento di Betim, il presidente di Stellantis per il Sud America, Emanuele Cappellano, ha spiegato che tutti gli stabilimenti della multinazionale in Brasile riceveranno contributi. Finora si sa che degli investimenti previsti di 30 miliardi di R$, 13 miliardi di R$ saranno destinati al Goiana Automotive Complex, a Pernambuco.

“Per quanto riguarda Betim, faremo ulteriori investimenti. Per ora, abbiamo concesso 13 miliardi di R$ per lo stabilimento di Pernambuco. Ma quello che possiamo dire è che tutti i nostri stabilimenti in Brasile riceveranno nuove piattaforme e tecnologie”, ha affermato Cappellano.

La nuova piattaforma STLA è considerata essenziale per portare avanti il ​​piano strategico di Stellantis. Le piattaforme possono essere usate con diversi tipi di motori, da quello base, che è a combustione flessibile, ma sulla stessa piattaforma possono essere usati anche motori ibridi ed elettrici.

“La caratteristica della nostra piattaforma è la flessibilità. Permane ancora un problema di incertezza su quale sarà la domanda del mercato nei prossimi cinque anni. Sarà più elettrico, sarà più ibrido? Quindi la migliore risposta che possiamo dare come azienda è la flessibilità. Pertanto, le piattaforme possono variare le tecnologie, dai motori tradizionali, attraverso varie forme di ibridi fino all’elettrico puro”, ha spiegato Cappellano. Sempre nel piano di investimenti da 30 miliardi di R$ in Brasile, si prevede l’implementazione di quattro nuove piattaforme bio-ibride, 40 nuovi modelli automobilistici e otto propulsori.