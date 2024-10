Stellantis: grosso sconto negli USA a chi possiede una Ford e vuole acquistare una sua auto

Stellantis ha introdotto negli Stati Uniti un nuovo programma che offre sconti importanti ai proprietari di veicoli Ford. Si chiama National Ford Conquest Bonus Cash e prevede uno sconto di $2.000 per coloro che decidono di acquistare o noleggiare un modello del 2024 tra Dodge Durango, Jeep Wrangler, Wagoneer, Grand Wagoneer, Grand Cherokee, Grand Cherokee L e Ram 1500 Quad e Crew Cab. Con questo incentivo il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares punta a conquistare nuovi clienti rubandoli direttamente alla concorrenza.

Dodge Durango è indubbiamente principale beneficiaria di questo nuovo incentivo. Infatti oltre a uno sconto che può arrivare fino a $2.000, Dodge ha attivato il programma National Power Dollars Retail Bonus Cash, che offre $10 di sconto per ogni cavallo vapore, per un totale massimo di $7.100 sulla Durango SRT Hellcat. Inoltre, come riportato da Cars Direct, ci sono $4.000 di bonus cash disponibili per i modelli dotati di motore Hemi V8. Di conseguenza, è possibile ottenere un risparmio complessivo di $13.100 sul prezzo di listino della Durango SRT Hellcat, se si è attualmente proprietari o locatari di un veicolo Ford. Se non si possiede un’auto Ford, si può comunque beneficiare di uno sconto di $11.100 su questa versione.

Inoltre, i proprietari e i locatari di veicoli Ford non devono necessariamente permutare il loro attuale mezzo per ricevere lo sconto di $2.000; basta possedere una Ford per qualificarsi. Questa ultima spinta da parte di Stellantis arriva appena due settimane dopo che Ford ha iniziato a prendere di mira alcuni modelli Stellantis.

L’8 ottobre, ha inviato un bollettino ai concessionari annunciando che ai proprietari esistenti di pickup Ram sarebbe stato offerto uno sconto fino a $ 2.000 se fossero passati a un Ford F-150 o F-150 Lightning del 2023 o del 2024. L’entità dello sconto variava tra $ 1.000 e $ 2.000 a seconda della posizione, con stati tra cui la California tra i pochi in cui erano in offerta l’intero $ 2.000.