Jeep Grand Cherokee 2025: si abbassano i prezzi della gamma negli USA

Jeep Grand Cherokee 2025 è stata svelata nelle scorse ore. Il famoso SUV di Jeep ha subito dei piccoli cambiamenti alla sua gamma che la rendono sempre più attuale e competitiva. Inoltre Jeep ha fatto sapere di aver reso il suo famoso veicolo ancora più conveniente apportando una riduzione dei prezzi di tutta la gamma a partire dalla entry level che adesso negli Stati Uniti parte da un prezzo di 37.035 dollari.

Per acquistare Jeep Grand Cherokee 2025 i prezzi partono adesso da 37.035 dollari

“Il marchio Jeep è impegnato a offrire un’invidiabile combinazione di capacità fuoristrada senza pari, libertà di scelta e valore eccezionale”, ha affermato Bob Broderdorf, vicepresidente senior di Jeep North America. “Rendendo la Jeep Grand Cherokee 2025 più conveniente, inclusi tutti i modelli Laredo sotto i $ 40.000, il SUV più premiato di sempre è ancora più accessibile”.

L’attuale famiglia Jeep Grand Cherokee 2025 include l’iconico modello a due file e la Grand Cherokee L a tre file, introdotta con questa quinta generazione. La Jeep Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in si è guadagnata un posto come seconda PHEV più venduta nel paese, dietro solo alla Jeep Wrangler 4xe, offrendo ai clienti un pacchetto unico di capacità, efficienza e caratteristiche premium. La Grand Cherokee elettrificata vanta un impressionante 56 MPGe, 50 km di autonomia completamente elettrica ed è l’unico modello Grand Cherokee ad essere offerto nell’allestimento off-road definitivo, il Trailhawk 4xe.

Dal momento in cui il marchio Jeep ha introdotto la Grand Cherokee nel 1992 ha stabilito un nuovo punto di riferimento del settore ed è rapidamente diventato sinonimo di design di lusso e capacità senza compromessi. L’attuale Jeep Grand Cherokee di quinta generazione ha debuttato nel 2021 e guida il segmento dei SUV full-size, basandosi sulla sua eredità come SUV più premiato di sempre. Tutti i modelli Jeep Grand Cherokee sono prodotti a Detroit in Michigan.