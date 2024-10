Lancia e Sparco insieme per il ritorno nel mondo dei rally

Lancia festeggia con entusiasmo il suo ritorno nel mondo del rally, con il supporto del suo partner storico Sparco, che ha condiviso con il marchio numerosi trionfi iconici. Dopo aver collaborato durante l’epoca d’oro delle corse, la partnership si rinnova con il programma Rally 2025, presentando la nuova Ypsilon Rally4 HF, progettata appositamente per le competizioni.

Sparco fornirà a Lancia sia l’equipaggiamento tecnico e di sicurezza delle vetture, sia l’equipaggiamento professionale per i piloti

La Ypsilon Rally4 HF rappresenta un’evoluzione della tradizione rallystica di Lancia, combinando tecnologia all’avanguardia e prestazioni elevate. Costruita sulla piattaforma CMP MHEV, garantisce sia leggerezza che rigidità strutturale. Inoltre, è dotata di una gabbia di sicurezza tubolare saldata, conforme ai rigorosi standard FIA per garantire un telaio sicuro e performante.

Nel suo nucleo, la Ypsilon Rally4 HF vanta un motore turbocompresso a 3 cilindri da 1,2 litri, che eroga 212 CV , abbinato a un cambio manuale a 5 marce fornito da SADEV e un differenziale autobloccante meccanico per ottimizzare potenza e trazione. Le sospensioni McPherson con ammortizzatori regolabili Ohlins a 3 vie consentono ai conducenti di mettere a punto l’assetto dell’auto per terreni diversi, mentre la sua configurazione per asfalto include freni a disco ventilati da 330 mm, essenziali per affrontare gli impegnativi percorsi rally italiani con le loro continue salite e discese.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Sparco per questo importante ritorno al rally. La passione e la competenza che Sparco ha dimostrato negli anni si allineano perfettamente con la nostra visione. Con la Ypsilon Rally4 HF, puntiamo non solo a onorare la nostra tradizione nelle corse, ma anche a spingere Lancia verso il futuro con un approccio innovativo e sostenibile”.

Sparco equipaggerà sia il pilota che il copilota con un kit completo di abbigliamento da gara , che comprende tute, sottotute, guanti e scarpe , sviluppato per soddisfare i più elevati standard di sicurezza, comfort e prestazioni attraverso una continua ricerca e innovazione. Sparco fornirà inoltre tutti i componenti essenziali di sicurezza e tecnici, tra cui cinture di sicurezza, volanti, pedali e i sedili da corsa avanzati Matrix 8855-2021.

Questi sedili Matrix di nuova generazione, realizzati in fibra di vetro e conformi alle più recenti normative tecniche 8855-2021, sono leggeri ma estremamente resistenti, il che li posiziona all’avanguardia nella loro categoria in termini di peso e prestazioni di sicurezza.

Aldino Bellazzini, Presidente e CEO di Sparco, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di contribuire al ritorno di Lancia alle corse di rally, un nuovo capitolo che celebra una lunga tradizione di eccellenza nel motorsport. La partnership in questo progetto ci consente di esprimere appieno i nostri valori: innovazione, sicurezza e alte prestazioni”.

Il ritorno ufficiale della Lancia sulla scena dei rally è previsto per il Campionato Italiano Rally nel 2025 , con il debutto del primo Trofeo Lancia. Questa nuova competizione consisterà in sei gare a partire da aprile 2025 all’interno del Campionato Italiano Rally. I piloti avranno l’opportunità di mostrare il loro talento con il supporto di un pacchetto completo che include abbigliamento tecnico, ospitalità, assistenza tecnica, fornitura di parti in gara, nonché visibilità e comunicazione dedicate attorno al Trofeo.

Sarà disponibile un montepremi totale consistente, del valore di circa 300.000 €, che comprende premi di gara, premi di fine stagione per i vincitori di categoria e il gran premio per il campione assoluto del Trofeo. Il vincitore finale avrà la possibilità di competere nel Campionato Europeo Rally 2026, guidando la Ypsilon Rally4 HF come parte del Team Lancia Corse HF, offrendo un’esperienza inestimabile nel mondo delle corse di rally professionistiche. Lancia e Sparco: una partnership storica che continua a scrivere nuovi capitoli di successo nel mondo dei rally, con tecnologia e innovazione al centro di questa nuova avventura.