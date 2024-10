Nuova Alfa Romeo Stelvio: firma luminosa a V per il posteriore?

Nuova Alfa Romeo Stelvio è la prossima grande novità che attende la gamma della casa automobilistica milanese dopo il lancio lo scorso 10 aprile del nuovo Alfa Romeo Junior. Il debutto della seconda generazione del SUV di segmento D dello storico marchio milanese, se non ci saranno ritardi, è previsto per il 2025. Esattamente non c’è ancora una data ufficiale ma si parla di metà anno o al massimo dell’inizio della seconda metà del 2025.

Ecco come potrebbe essere la zona posteriore della nuova Alfa Romeo Stelvio

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà un modello fondamentale per il nuovo corso della casa automobilistica italiana di Stellantis che vuole diventare il brand premium globale del gruppo automobilistico di Carlos Tavares. Sarà il primo modello europeo di Stellantis ad utilizzare la piattaforma STLA Large che di recente ha debuttato nella Dodge Charger Daytona. Questa vettura sarà made in Italy al 100 per cento. Infatti non solo sarà disegnata e sviluppata in Italia ma verrà anche prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino come la prima generazione e al pari della nuova Alfa Romeo Giulia il cui debutto invece dovrebbe avvenire nel corso della primavera del 2026.

A proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio oggi vi mostriamo un render realizzato dal creatore digitale Alessandro Masera che immagina così la parte posteriore del modello che secondo indiscrezioni si potrebbe caratterizzare per la presenza di una firma luminosa a V. Questo almeno dice chi ha visto in anteprima le prime immagini teaser del veicolo che però non sono state per il momento diffuse in pubblico. Ricordiamo che in base a quanto dichiarato anche dallo stesso ex numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato questo SUV avrà uno stile ancora più aerodinamico e sportivo del modello attuale.