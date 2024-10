Lo scorso 10 aprile a Milano Alfa Romeo ha svelato la sua nuova entry level. Ci riferiamo naturalmente ad Alfa Romeo Junior, che come tutti ricorderete inizialmente si chiamava Milano ma poi a causa di varie polemiche dovute al fatto che viene prodotta a Tychy in Polonia è stata protagonista di un clamoroso cambio di nome.

Alfa Romeo Junior: ecco come sarebbe stata in versione coupè sportiva

In tanti tra i fan della casa automobilistica del Biscione avrebbero preferito che il nome Alfa Romeo Junior venisse utilizzato per un modello più sportivo e più in linea con la tradizione del marchio milanese e con le vetture che in passato hanno utilizzato lo stesso nome.

A proposito di ciò, oggi vi segnaliamo che Michele Leonello, ex designer di Alfa Romeo, ha voluto immaginare come sarebbe stata la Junior in versione coupé sportiva, dando vita a un veicolo elegante che trasmette un senso di velocità anche da ferma. Il design finale suscita il rammarico per la sua partenza dall’azienda, poiché questa è davvero la Junior che gli appassionati avrebbero voluto vedere, indipendentemente dalla sua configurazione elettrica.

L’interpretazione di Leonello di Alfa Romeo Junior Coupe modernizza il concetto di coupé, distaccandosi dai grandi pannelli del crossover di produzione. La sua versione presenta una silhouette slanciata, con una piccola serra, lati ben definiti e uno sbalzo anteriore corto, enfatizzando la sua posizione sportiva. Le ruote, caratterizzate dal riconoscibile design a trifoglio, riempiono perfettamente i passaruota, contribuendo a creare un’armonia atletica e dinamica.

“Questo progetto riflette la mia visione personale, con alcune libertà stilistiche intenzionali prese lungo il percorso. Che piaccia o meno a tutti, il mio obiettivo è di deliziare gli appassionati di Alfa Romeo, poiché continuo ad avere una profonda passione per questo marchio iconico. Dopotutto, il cuore sa sempre cosa è meglio”, ha affermato Leonello nel suo post sui social media.