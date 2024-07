Lamborghini Revuelto vs Ferrari 296 ed SF90: chi vince la drag race?

Il ventaglio delle drag race si arricchisce di un confronto stellare, che fa correre, l’una contro l’altra, la Lamborghini Revuelto e la Ferrari SF90 Stradale. La sfida, in realtà, si era già vista in un’altra occasione, con la “rossa” vincente. Il proprietario del “toro”, dopo aver concluso il rodaggio, non si è arreso a quel responso, cercando la rivincita. Per scaldare i muscoli della sua supercar, si è concesso prima un confronto, sui classici 400 metri con partenza da fermo, con un’altra creatura del “cavallino rampante”, la 296 GTB, sorella minore delle vera rivale.

Quest’ultima, per quanto più piccola delle altre, ha tanto da dire. Cuore pulsante del modello è un sistema ibrido composto da un motore V6 biturbo da 3 litri di cilindrata e da un’unità elettrica. Ne derivano una potenza combinata di 830 cavalli e una coppia massima di 740 Nm, su un peso di 1470 chilogrammi. Tanto vigore giunge al suolo sulle ruote posteriori, col supporto di un cambio doppia frizione ad 8 marce. Di riferimento il divertimento di guida regalato dal modello.

Screen shot a video carwow

Le cifre energetiche, ovviamente, crescono sulla sorella maggiore protagonista della drag race odierna. Il powertrain della Ferrari SF90 Stradale eroga infatti 1000 cavalli di potenza massima e 800 Nm di coppia. I numeri prima esposti derivano dalla combinazione fra un motore V8 biturbo da 4 litri e tre unità elettriche. Facile intuire la spinta regalata a un corpo vettura pesante 1570 chilogrammi. La forza custodita in corpo aggredisce l’asfalto con la presa delle quattro ruote motrici, tramite un cambio doppia frizione ad 8 rapporti.

Chiude il cerchio la Lamborghini Revuelto, alimentata da un sonoro motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri, che opera in sinergia con tre cuori elettrici. Il loro apporto congiunto determina una potenza complessiva di 1015 cavalli e una coppia di 1062 Nm, su un peso di 1772 chilogrammi. Anche qui, come per la “rossa” più vigorosa di questa drag race, la trazione è integrale. Il bagaglio energetico viene gestito tramite un cambio doppia frizione ad 8 marce, in linea con quanto visto sulle altre due.

Giunti a questo punto vi starete chiedendo come è andata a finire la sfida in accelerazione sui 400 metri con partenza da fermo. Non vi resta che un solo modo per scoprirlo: guardare il video di carwow. Quest’ultimo vi offrirà anche qualche duello di natura diversa. Buona visione!