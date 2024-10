Nuova Alfa Romeo Stelvio: ci darà un primo assaggio del nuovo corso del Biscione?

Il 2025 sarà l’anno in cui debutterà la nuova Alfa Romeo Stelvio. Questa auto dunque potrebbe fornirci un primo assaggio di quello che sarà il nuovo corso della casa automobilistica del Biscione che ha preso il via con la nomina di Santo Ficili a nuovo amministratore delegato del marchio milanese al posto del francese Jean Philippe Imparato che adesso è tra i candidati alla sostituzione di Carlos Tavares alla guida del gruppo Stellantis.

Il nuovo corso del Biscione prenderà il via nel 2025 con la nuova Alfa Romeo Stelvio

La nuova Alfa Romeo Stelvio dovrebbe essere presentata intorno alla metà del prossimo anno. La vettura però potrebbe apparire con le prime immagini senza veli già nel corso del primo trimestre del 2025 come del resto accaduto in passato con numerose altre nuove auto del gruppo Stellantis compresa la stessa Alfa Romeo Junior ultima novità presentata dalla casa automobilistica milanese.

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà la prima auto di Stellantis in Europa ad adottare la piattaforma STLA Large che dovrebe garantire prestazioni importanti, piacere di guida e tanta tecnologia. Questo SUV, che dovrebbe essere leggermente più grande dell’attuale generazione, sarò prodotto sempre presso lo stabilimento Stellantis di Cassino in Italia e dunque si tratterà di una vettura completamente made in Italy. In base a quanto emerso negli ultimi giorni non ci saranno solo versioni elettriche come era sembrato fino a qualche tempo fa ma qualche forma di ibridazione dovrebbe trovare spazio nella gamma del SUV. Non si dovrebbe però trattare del mitico V6 che andrà in pensione salvo sorprese.

La nuova Alfa Romeo Stelvio che avrà uno stile più coupeggiante come anticipato da chi ha già visto in anteprima le sue prime immagini, sarà un modello molto importante per il brand di Stellantis che vuole diventare un marchio premium globale. Dal suo successo infatti dipenderà il futuro del marchio e anche l’arrivo di altri modelli oltre a quelli già confermati ufficialmente e cioè la nuova Giulia nel 2026 e un SUV di segmento E nel 2027.