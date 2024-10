Nuova Lancia Gamma: a Melfi chi ha visto l’auto è rimasto impressionato

Nuova Lancia Gamma è la futura ammiraglia di Lancia che vuole tornare agli splendori di un tempo grazie alla cura di Stellantis per mezzo della quale sta vivendo un vero e proprio “Rinascimento”. Questo è iniziato con la nuova Lancia Ypsilon presentata lo scorso 14 febbraio e proseguirà nel 2026 proprio con la futura ammiraglia del marchio, un modello particolarmente atteso dagli appassionati e anche dagli addetti ai lavori.

Un design “ad effetto” quello della nuova Lancia Gamma che sarà prodotta a Melfi

La nuova Lancia Gamma sarà un’ammiraglia sui generis che stupirà per il suo design come anticipato dal numero uno di Lancia, Luca Napolitano, che ha definito il futuro modello come una “Fastback”. La vettura sarà lunga 4,7 metri e utilizzerà la nuova piattaforma STLA Medium che ha fatto il suo debutto in Europa con la Peugeot 3008. Il luogo scelto per ospitare la produzione di questo atteso veicolo, che avrà anche una versione ad alte prestazioni HF, è lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia che come sappiamo ospiterà la produzione di altre 4 auto elettriche di Jeep e DS Automobiles.

E proprio a proposito dello stabilimento Stellantis di Melfi, arrivano le prime impressioni sul futuro modello da parte di chi ha avuto la possibilità di vedere in anteprima le immagini definitive della futura ammiraglia di Lancia. Chi ci ha contattato racconta di essere rimasto particolarmente impressionato dal design della nuova Lancia Gamma che saprà sorprendere e non poco per il suo stile come del resto anticipato dallo stesso CEO di Lancia Luca Napolitano che non a caso aveva parlato di una vettura difficile da inquadrare nelle attuali categorie in cui è diviso il mercato auto non essendo una berlina vera e propria ma nemmeno un crossover.

Nuova Lancia Gamma ovviamente racchiuderà in se tutti quegli elementi di design visti nella concept car Lancia Pu+ra HPE e anche nella nuova Ypsilon ma li reinterpreterà in un nuovo modo. Ricordiamo infine che questa auto arriverà sul mercato sia in versione elettrica al 100 per cento che anche in versione ibrida. In un primo momento era previsto solo l’elettrico ma il forte rallentamento nelle previsioni di crescita del mercato dei veicoli a zero emissioni ha portato i dirigenti di Lancia ad optare per la presenza anche di qualche versione termica nella gamma della futura ammiraglia.