Citroen non costringerà i suoi clienti a passare alle auto elettriche

Citroen non ha intenzione di limitare le vendite di auto con motore a combustione interna per aumentare il suo mix di auto elettriche, ma punterà piuttosto a creare una domanda “naturale” per i suoi veicoli elettrici. Intervistato da Autocar durante il salone dell’auto di Parigi, il CEO della casa francese, Thierry Koskas, ha sottolineato che sarebbe “un peccato” interrompere o posticipare le vendite di auto a benzina per adattarsi alle normative sulle emissioni della flotta dell’UE e ai requisiti ZEV del Regno Unito.

Koskas ha indicato che attualmente solo il 10% delle vendite di Citroen in Europa riguarda veicoli elettrici, un valore nettamente inferiore a quanto richiesto dalle regolamentazioni europee e britanniche. Tuttavia, ha aggiunto che tale obiettivo è stato raggiunto con “un’offerta limitata di veicoli elettrici”, dato che non esistono varianti elettriche per i modelli C3 e C5 Aircross in arrivo.

Citroen ha aumentato la sua quota di mercato europea del 4,1% nella prima metà del 2024, con tale crescita guidata principalmente dalle vendite della C3 a benzina, che “ha avuto un fine vita eccezionale”. La C4, nel frattempo, è la seconda berlina a due volumi del segmento C più popolare in Europa, ha affermato Koskas.

Alla domanda se Citroen riuscirà a mantenere questa traiettoria di crescita con l’introduzione di veicoli elettrici inevitabilmente più costosi Koskas ha risposto semplicemente: “Dobbiamo farlo”. “Alla fine della giornata,” ha dichiarato, “l’obiettivo è soddisfare le esigenze di mobilità mantenendo il rispetto del mandato ZEV nel Regno Unito e delle normative sulle emissioni di CO2 in Europa. È fondamentale generare una domanda naturale per i veicoli elettrici.” Koskas ha anche evidenziato che l’adozione dei veicoli elettrici è ostacolata da preoccupazioni dei consumatori riguardo a costi, autonomia e disponibilità di infrastrutture di ricarica.

Secondo lui, per promuovere l’adozione dei veicoli elettrici è essenziale migliorare l’informazione per clienti e concessionari. “Anni fa, non erano abituati a vendere auto elettriche; domani dovranno farlo. Tuttavia, noto che le cose stanno cambiando: ora si sentono sempre più a loro agio nella vendita di veicoli elettrici. Credo davvero che stiamo assistendo a un’evoluzione, perché non vogliamo trovarci nella situazione di dover limitare la domanda o la produzione di veicoli a combustione interna a causa di una scarsa vendita di modelli elettrici.”