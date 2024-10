Jeep celebra la vittoria al ‘Rebelle Rally’ con il Gladiator

Finisce anche quest’ultima edizione del Rebelle Rally, e ancora una volta le esperte Nena Barlow e Teralin Petereit hanno portato il marchio Jeep sul gradino più alto del podio. Per la terza volta in quattro anni, il Team #129 si è aggiudicato sia il titolo assoluto che il primo posto nella categoria Bone Stock. Le due erano a bordo di un Jeep Gladiator 2024, al debutto con questo modello di pick-up.

Il Rebelle Rally, ricordiamolo, è l’unico rally femminile di navigazione off-road negli Stati Uniti, una competizione che porta l’amore per la guida con la sfida estrema della navigazione senza GPS o telefoni cellulari. In otto giorni, infatti, le partecipanti percorrono oltre 2.400 chilometri tra i deserti del Nevada e della California, senza assistenza.

“Complimenti a Nena e Teralin per la loro straordinaria vittoria al Rebelle Rally 2024 a bordo di una Jeep Gladiator Mojave 2024”, ha dichiarato Bob Broderdorf, vicepresidente senior del marchio Jeep Nord America. “Le loro vittorie sono una dimostrazione delle loro competenze, determinazione e spirito di squadra, così come delle capacità Desert Rated del Gladiator Mojave. Un ringraziamento anche ai 16 team privati che hanno completato il rally con i loro veicoli Jeep. Il loro successo ispira l’intera comunità Jeep”.

Nena Barlow, proprietaria di “Barlow Adventures” in Arizona, si occupa di corsi di guida off-road, noleggio di Jeep e tour guidati nel sud-ovest degli Stati Uniti. Teralin Petereit, infermiera dello Utah, ha fatto dell’off-road la sua passione, partecipando a numerose gare negli anni.

Insieme, le due veterane del Rebelle Rally hanno partecipato a 16 edizioni, raggiungendo 14 podi. “Il percorso era impegnativo, la competizione serrata, ma il Mojave sembrava progettato apposta per questo rally”, ha commentato Barlow. “Abbiamo sfruttato al massimo le sospensioni adatte al deserto e il bloccaggio del differenziale posteriore per affrontare le colline rocciose. Alla fine eravamo stanche, ma felici!”.

La fondatrice del Rebelle Rally, Emily Miller, ha elogiato la squadra: “Barlow, Petereit e Jeep sono una combinazione vincente. Il Gladiator Mojave non solo ha conquistato la vittoria, ma lo ha fatto come veicolo Bone Stock, senza alcuna modifica. Un’impresa impressionante”. Il Jeep Gladiator Mojave, l’unico modello del marchio con il badge Desert Rated, è progettato per dominare terreni desertici ad alta velocità.