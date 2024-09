Stellantis annuncia cambiamenti nella dirigenza in Nord America

Stellantis ha annunciato oggi una serie di cambiamenti dirigenziali in Nord America. Bob Broderdorf è stato nominato responsabile di Jeep Nord America, con effetto immediato, supervisionando strategia, vendite e marketing per il marchio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In precedenza, Broderdorf è stato vicepresidente senior, Ram brand operations e, prima ancora, è stato responsabile delle vendite Dodge, posizione che ha ricoperto dal 2021.

Importanti cambiamenti nell’organigramma di Stellantis in Nord America

In una mossa correlata, Bill Peffer assumerà il ruolo di leadership per lo sviluppo della rete in Nord America, dove sarà responsabile di garantire che la rete di concessionari dell’azienda in tutta la regione operi al massimo livello possibile per generare volumi di vendita ottimali per veicoli Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep e Ram, nonché prodotti Mopar. Questa mossa è effettiva dal 1° ottobre.

Peffer sostituisce Phil Langley che ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dall’azienda. Langley rimarrà fino alla fine dell’anno per garantire una transizione graduale per la rete di concessionari e supportare la regione attraverso vari progetti speciali. “Le mosse di oggi sono in linea con la nostra attenzione all’ottimizzazione delle operazioni qui nella regione e alla preparazione per il nostro futuro”, ha affermato Carlos Zarlenga, COO, Stellantis North America.

“Le diverse esperienze di Bob nelle vendite sul campo, nella gestione del marchio, nella strategia di marketing e nello sviluppo del prodotto saranno fondamentali mentre il marchio Jeep lancia il suo portafoglio elettrificato nei prossimi anni. E con la sua eccezionale combinazione di esperienza nel settore automobilistico al dettaglio e ruoli di leadership presso OEM nazionali e di importazione, Bill ci aiuterà ad alzare l’asticella mentre lavoriamo insieme alla nostra rete di concessionari per scrivere il prossimo capitolo della nostra trasformazione.

“Voglio anche congratularmi e ringraziare Phil per i suoi oltre 40 anni con l’azienda, tutti trascorsi nel fornire una leadership eccezionale e il massimo livello di dedizione e servizio all’azienda e ai nostri concessionari in tutto il paese”, ha affermato Zarlenga.