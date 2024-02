Jeep Gladiator 2024: svelati i prezzi

Il marchio Jeep apporta più capacità, più raffinatezza, nuove tecnologie, più caratteristiche di sicurezza standard, più contenuti e più valore al camion di medie dimensioni più adatto all’off-road del mondo. La nuova Jeep Gladiator 2024 ha un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore statunitense (MSRP) iniziale di $ 37.895, $ 1.725 in meno rispetto al modello che sostituisce.

Jeep Gladiator 2024 offre maggiori capacità, tecnologia avanzata e maggiore raffinatezza, contenuto e valore ad un prezzo più basso

“Il nuovo Jeep Gladiator 2024 offre capacità e valore senza eguali nell’unico camion di medie dimensioni che offre ai clienti la vera libertà all’aria aperta”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “Questo nuovo Gladiator offre interni più raffinati e tecnologicamente avanzati con sedili elettrici a 12 regolazioni disponibili e maggiore sicurezza con airbag a tendina laterali standard per un prezzo consigliato iniziale negli Stati Uniti inferiore a $ 38.000 con più contenuti e un prezzo consigliato iniziale inferiore rispetto al camion che sostituisce. “

Per l’anno modello 2024, la Jeep Gladiator offre capacità senza pari con un traino massimo 4×4 insuperabile fino a 7.700 libbre e un carico utile migliore della categoria fino a 1.725 libbre. All’interno, i clienti possono sperimentare maggiori dotazioni di comfort e sicurezza, con interni nuovi e più raffinati con sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni disponibili, radio touchscreen Uconnect 5 da 12,3 pollici standard e airbag a tendina laterali standard per la prima e la seconda fila.

La nuova Jeep Gladiator 2024 espande la disponibilità di Off-Road+ dai modelli Mojave e Rubicon al modello Willys. Ottimizzando i parametri del veicolo per il fuoristrada, tra cui acceleratore, punti di cambio marcia e controllo della trazione, Off-Road+ offre prestazioni di punta su qualsiasi percorso. Se utilizzato in 4HI, Off-Road+ ottimizza le impostazioni per condizioni di velocità più elevate, come sabbia e fango, e consente inoltre di bloccare il differenziale con bloccaggio elettronico posteriore Tru-Lok per migliorare le prestazioni. In 4LO, Off-Road+ ottimizza le impostazioni per condizioni di bassa velocità, come il rock crawling.

La nuova Jeep Gladiator 2024 offre anche Jeep Adventure Guides, introdotte per la prima volta sulla nuova Jeep Wrangler 2024 e sviluppate con Trails OffRoad. Jeep Adventure Guides offre guide complete sui percorsi fuoristrada per i 68 percorsi Jeep Badge of Honor caricati direttamente nel sistema Uconnect 5 Nav, con un abbonamento aggiornabile che sblocca il catalogo completo di oltre 3.000 guide sui percorsi.