Alfa Romeo Junior: già oltre 10.000 ordini in Europa secondo Santo Ficili

Santo Ficili, CEO di Maserati e Alfa Romeo, ha rivelato in un’intervista a Quattroruote che i piani di prodotto per i prossimi tre anni sono ben definiti. Le prossime novità includeranno l’arrivo della nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, seguito dalla nuova Giulia e infine da Alfa Romeo Tonale. Inoltre, Ficili ha sottolineato il successo di Alfa Romeo Junior, con già 10.000 ordini ricevuti, generando soddisfazione tra i concessionari. Queste dichiarazioni evidenziano un momento positivo per il marchio, con una chiara strategia di crescita e un forte riscontro da parte del mercato.

Alfa Romeo Junior presentata lo scorso 10 aprile è stata la grande novità di questo 2024 per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione. Alfa Romeo ha grandi speranze su questo modello compatto nuova entry level del marchio per ampliare e non di poco le sue vendite e le sue quote di mercato. Questo inizio è sicuramente incoraggiante e si spera ovviamente che le cose possano migliorare ulteriormente per questo modello che come sappiamo viene prodotto a Tychy in Polonia nello stesso stabilimento in cui Stellantis produce anche Jeep Avenger e Fiat 600.

Tra l’altro di recente al Salone dell’auto di Parigi 2024 è stata svelata anche la versione ibrida di Alfa Romeo Junior con la sua gamma che adesso è davvero al completo. Vedremo da qui a fine anno a che livelli di vendite si arriverà. Le previsioni dell’ex CEO Jean Philippe Imparato ipotizzavano tra le 50 e le 70 mila unità vendute all’anno. Ovviamente la prova del nove la avremo solo il prossimo anno che sarà il primo di vendite completo per il nuovo modello di ingresso alla gamma della casa automobilistica del Biscione.