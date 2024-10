Nuova Alfa Romeo Giulia: prime ipotesi di prezzo per la futura berlina fastback

Innovazione, alte prestazioni e sostenibilità saranno tre dei valori fondamentali su cui si baserà la nuova Alfa Romeo Giulia il cui debutto è previsto nel corso della primavera del 2026. La vettura subirà un bel cambiamento rispetto al modello attuale con una dimensione leggermente maggiore, una nuova piattaforma e cioè la STLA Large e un design completamente rivisto.

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà all’altezza delle aspettative?

La nuova Alfa Romeo Giulia infatti dovrebbe avere le sembianze di una berlina fastback con coda tronca e stile molto sportivo e aerodinamico. La vettura sarà solo elettrica ma avrà in gamma almeno una versione con range extender che garantirà autonomia di oltre mille km con una sola ricarica. La versione top di gamma sarà ancora una volta la Quadrifoglio con oltre mille cavalli di potenza.

La nuova Alfa Romeo Giulia che qui vi mostriamo in due diversi render di qualche mese fa rappresenterà alla perfezione quello che sarà il nuovo corso di Alfa Romeo che punta su lusso, tecnologia, design e prestazioni. Ancora una volta la vettura sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassini insieme alla nuova Alfa Romeo Stelvio che la precederà di un anno debuttando nel 2025.

Le due vetture del Biscione saranno le prime auto europee di Stellantis ad utilizzare la piattaforma STLA Large che negli USA ha debuttato di recente con la Dodge Charger Daytona. Si prevede che il prezzo della prossima Giulia EV potrebbe essere superiore rispetto al modello attuale, con un prezzo iniziale stimato di circa 60.000 euro per la versione base, e oltre 100.000 euro per il modello Quadrifoglio top di gamma.

La prossima Alfa Romeo Giulia sarà dotata di un sistema a 800 volt e batterie con capacità comprese tra 101 e 118 kilowattora, offrendo un’autonomia che potrebbe arrivare fino a 800 km. Inoltre, saranno implementate tecnologie per la ricarica ultrarapida, in grado di portare la batteria dal 20% all’80% in appena 20 minuti.