Fiat Panda Fastback: produzione fuori dall’Italia?

Fiat Panda Fastback è il soprannome che abbiamo dato al terzo modello della nuova famiglia Panda che arriverà nel 2026 dopo Fiat Grande Panda svelata lo scorso 11 luglio e la nuova Fiat Multipla che invece conosceremo nel corso del prossimo anno. A differenza di questi due modelli di cui sappiamo già il luogo di produzione, non è noto dove la futura Fastback sarà costruita.

Quale sarà la futura casa di Fiat Panda Fastback che vedremo nel 2026?

Secondo alcuni è assai improbabile che possa essere l’Italia il luogo scelto per la sua produzione. Infatti questo veicolo come Fiat Grande Panda e nuova Fiat Multipla sarà prodotto su piattaforma smart car di Stellantis. Nessuno degli stabilimenti italiani di Stellantis è per il momento abilitato alla produzione di auto su questa piattaforma di conseguenza per il momento possiamo escludere che la sua produzione avverrà nel nostro paese se non ci saranno cambiamenti importanti nelle strategie del gruppo automobilistico per quanto riguarda il nostro paese.

Sembra assai probabile che questa auto possa essere prodotta insieme ad una delle sorelle. Quindi o in Serbia accanto alla Fiat Grande Panda presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac o in Marocco a Kenitra dove verrà realizzata la nuova Fiat Multipla.

Dunque non dovrebbe essere questo il modello che riporterà Fiat ad essere protagonista dell’industria auto del nostro paese che vive un momento assai difficile a causa del calo della domanda di veicoli storici come 500 e Panda e che dunque teme sempre di più per il suo futuro.