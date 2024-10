Fiat 500e nominata Urban Green Car of the Year da Green Car Journal

Green Car Journal ha nominato la Fiat 500e 2025 Urban Green Car of the Year. Questo è il secondo anno consecutivo in cui Green Car Journal ha nominato la Fiat 500e Urban Green Car of the Year. La 500e sta elettrificando il Nord America con la sua missione di mobilità sostenibile come primo veicolo BEV completo di Stellantis nella regione. I redattori di Green Car Journal hanno deciso di premiare la combinazione unica di divertimento, agilità, ingombro ridotto e stile italiano-chic della 500e.

“La Fiat 500e incarna ciò che dovrebbe essere un’auto da città completamente moderna”, ha affermato Ron Cogan, redattore ed editore di Green Car Journal e GreenCarJournal.com. “La forma giusta di questa divertente auto elettrica semplifica la gestione della vita urbana sempre più caotica, mentre la guida a zero emissioni significa farlo pensando all’ambiente. L’atmosfera alla moda italiana è un bonus gradito.”

La nuova 500e completamente elettrica a due porte rappresenta una moderna reinterpretazione del modello più iconico di FIAT. È il veicolo elettrico a batteria (BEV) per passeggeri più leggero del suo segmento, con un’autonomia stimata dall’EPA fino a 240 chilometri, grazie a una batteria da 42 kWh e un tempo di ricarica di livello 2 (11 kW) di sei ore. Con l’acquisto o il leasing di una 500e 2024, i clienti possono scegliere tra un caricabatterie di livello 2 o 600 $ in crediti di ricarica pubblica Free2move Charge. Il design distintivo, unito alla tecnologia elettrica, rende la 500e inconfondibilmente FIAT, con uno stile iconico e un approccio sostenibile.

“Vincere due titoli consecutivi come Urban Green Car of the Year dal Green Car Journal è una testimonianza di quanto bene la Fiat 500e azzecchi la sua funzione prevista come migliore city car elettrica. Con funzionalità standard come CarPlay wireless, Android Auto e Alexa integrato, più un’autonomia sufficiente per affrontare il tragitto medio settimanale con una sola carica, Fiat 500e è ciò che un’auto elettrica dovrebbe essere”, ha affermato Aamir Ahmed, responsabile di FIAT North America – Stellantis. “La 500e è conveniente, divertente ed elegante, continuando l’eredità di FIAT di democratizzazione dei trasporti iniziata quando il marchio è stato fondato 125 anni fa”.

Fiat 500e si caratterizza per un look incofondibilmente da 500 e inoltre dispone di una piattaforma BEV dedicata. Più larga e lunga del modello ICE di precedente generazione, la nuova 500e offre uno spazio interno e uno spazio di archiviazione migliorati. Perfettamente proporzionata con peso e aerodinamica ottimizzati, la city car elettrica di Fiat è la pendola urbana ideale, ricca di freschezza, fascino e sostenibilità. Al Los Angeles Auto Show del 21 novembre 2024 è prevista la prossima novità per la gamma dell’iconica vettura della casa torinese.