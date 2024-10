Ferrari F80: la nuova supercar da 1200 CV ha il DNA da corsa

Si chiama Ferrari F80 e continua il filone delle supercar in serie limitata del “cavallino rampante”, aperto dalla GTO nel 1984 e proseguito con le F40, F50, Enzo e LaFerrari. Rispetto alle sorelle prima menzionate, la nuova creatura è quella col frazionamento più basso, ma vanta una tecnologia molto più sofisticata e un quadro prestazionale che segna i nuovi riferimenti della specie. Questo modello incarna il massimo dell’ingegneria del marchio e sfrutta in modo efficiente le sinergie col mondo delle corse, che fanno parte del DNA della casa di Maranello.

Concepita, con le sue architetture estreme, per le prestazioni, degne di un’auto da pista, la F80 coniuga ad esse la massima guidabilità. Miracoli che sono in Emilia Romagna sono in grado di produrre. Del resto, non si diventa un mito universale per puro caso. La nuova supercar è stata progettata per estrarre il più alto livello di performance, senza penalizzare il comfort. I progettisti e i collaudatori sono riusciti a creare una vettura da corsa stradale, fruibile da chi fa mestieri diversi da quello del pilota.

Powertrain energico e prestazioni al top per la F80

L’energia dinamica giunge da un motore V6 biturbo e ibrido, da 3.0 litri di cilindrata, abbinato alla componente elettrica. Ben 900 cavalli sono messi sul piatto dall’unità termica, che vanta una potenza specifica da primato: 300 cavalli litro. Il resto della forza dinamica arriva dalla parte elettrica, composta da assale (e-4D) e motore (MGU-K). In totale, il sistema propulsivo eroga 1200 cavalli: mai una “rossa” stradale si era spinta a tanto.

Il quadro prestazionale è al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.1 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 5.75 secondi. La punta velocistica è nell’ordine dei 350 km/h. L’energia, di tempra vulcanica, giunge al suolo col supporto di un cambio F1 a doppia frizione a 8 rapporti. I passaggi di marcia sono più veloci del pensiero. Per contrastare il vigore dinamico della Ferrari F80 è stato sviluppato, insieme a Brembo, un impianto frenante speciale, composto da fibre lunghe di carbonio, che garantiscono una migliore resistenza (+100%) e conducibilità termica (+300%) rispetto alle soluzioni precedenti.

Il legame con le gare di durata è forte: l’architettura e vari componenti derivano dal motopropulsore della 499P vincitrice delle edizioni 2023 e 2024 della 24 Ore di Le Mans. Il telaio della Ferrari F80 è completamente nuovo. Sfrutta un approccio multimateriale, per mettere l’ingrediente più giusto in ogni elemento. Cellula e tetto sono in fibra di carbonio e materiali compositi, mentre i sottotelai anteriore e posteriore sfruttano le doti dell’alluminio, fissati alla cellula con viti in titanio. Il peso dell’auto è di 1525 chilogrammi. Molto efficaci, in termini di handling, le sospensioni attive progettate per questo modello, che ne assecondano al meglio l’azione, nei vari contesti operativi.

Stile vigoroso ed efficiente per la Ferrari F80

La veste estetica firmata da Flavio Manzoni si proietta verso il futuro, portando verso altri orizzonti espressivi i codici dialettici del marchio. Chiara, sin dal primo sguardo, la sua provenienza da Maranello. Si vede a chilometri di distanza che la Ferrari F80 è un’opera del “cavallino rampante”, anche se esplora un nuovo lessico. Muscolare e scultorea, questa supercar è in grado di entrare nel cuore, dalla porta principale, per occuparvi un posto centrale. Lo splendore raggiunge il suo diapason nella parte posteriore.

Sullo studio stilistico ha inciso molto l’analisi dei flussi, di fondamentale importanza su una “belva” del genere. Il generoso S-Duct, che caratterizza la parte centrale del cofano della F80, nasconde al suo interno un’ala a triplo elemento (triplano) che indirizza il flusso proveniente dall’anteriore e dal fondo verso l’abitacolo e l’ala posteriore. Quest’ultima, generosamente dimensionata, ha una natura mobile ed attiva, contribuendo al massimo carico aerodinamico. In totale, la downforce tocca quota 1050 chilogrammi a 250 km/h. Cifre da bolide da corsa, che schiacciano l’auto al suolo, assicurando un controllo al vertice, anche alle andature più spinte. Sul piano dimensionale, ecco le misure della nuova Ferrari F80: 4840 millimetri di lunghezza, 2060 millimetri di larghezza, 1138 millimetri di altezza, 2665 millimetri di passo. Solo 799 esemplari prenderanno forma, già tutti venduti, nonostante il prezzo di circa 3.6 milioni di euro.

Scheda tecnica Ferrari F80

Sistema propulsivo

MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA (ICE)

Tipo: V6 – 120° – carter secco

Cilindrata totale: 2992 cc

Alesaggio e corsa: 88 mm × 82 mm

Potenza massima: 900 cv a 8750 giri/min

Coppia massima: 850 Nm a 5550 giri/min

Regime massimo del motore: 9000 giri/min (limitatore dinamico a 9200 giri/min)

Rapporto di compressione: 9,5:1

Potenza specifica: 300 cv/l

MOTORIZZAZIONE IBRIDA

Tipo: Statore ad avvolgimento concentrato, filo Litz e statore e rotore in una configurazione array Halbach

MOTORE ELETTRICO POSTERIORE (MGU-K)

Tensione di esercizio: 650 – 860 V

Potenza di picco:

Frenata rigenerativa 70 kW (95 cv)

Assistenza ICE 60 kW (81 cv)

Coppia massima: 45 Nm

Regime massimo del motore: 30.000 giri/min

Peso: 8,8 kg

MOTORE ELETTRICO ASSALE ANTERIORE

Tensione di esercizio: 650 – 860 V

Potenza di picco: 105 kW (142 cv) per ciascuno dei due motori elettrici

Coppia massima: 121 Nm

Regime massimo del motore: 30.000 giri/min

Peso: 12,9 kg

BATTERIA AD ALTA TENSIONE

Tensione massima: 860 V

Potenza massima (carica/scarica): 242 kW

Energia: 2,28 kWh

Corrente massima: 350 A

Densità di potenza: 6.16 kW/kg

Peso: 39.3 kg

Dimensioni e pesi

Lunghezza: 4840 mm

Larghezza: 2060 mm

Altezza (in condizioni di peso a vuoto): 1138 mm

Passo: 2665 mm

Carreggiata anteriore: 1701 mm

Carreggiata posteriore: 1660 mm

Peso a secco: 1525 kg

Rapporto peso a secco/potenza: 1,27 kg/cv

Distribuzione del peso: 42,2% anteriore / 57,8% posteriore

Capacità serbatoio carburante: 63.5 litri

Capacità vano bagagli: 35 litri

Pneumatici e ruote

Anteriori: 285/30 R20

Posteriori: 345/30 R21

Freni

Anteriori: 408 x 220 x 38 mm (6 pistoncini per pinza)

Posteriori: 390 x 263 x 32 mm (4 pistoncini per pinza)

Trasmissione e cambio

Cambio F1 DCT a doppia frizione a 8 velocità

Controlli elettronici

SSC 8.0: TC, eDiff, SCM, PCV 3.0, FDE 2.0, EPS, ABS-Evo in tutte le modalità Manettino, sensore 6D, ABS/ABD

Prestazioni

Velocità massima: 350 km/h

0-100 km/h: 2.15 s

0-200 km/h: 5.75 s

100-0 km/h: 28 metri

200-0 km/h: 98 metri