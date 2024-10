Alfa Romeo 6C 1750 Coupé Touring, la rarissima auto d’epoca resta in Italia

Un esemplare estremamente raro di Alfa Romeo 6C 1750 Coupé Touring, equipaggiato con uno dei primi motori a 6 cilindri prodotti dalla leggendaria casa automobilistica di Arese, rimarrà in Italia. Tutto merito dell’acquisto di un collezionista italiano.

Questa straordinaria Alfa Romeo, un’icona del passato, è stata aggiudicata all’asta da un appassionato italiano. La notizia non può che entusiasmare gli amanti dei veicoli storici, poiché un pezzo così importante resterà conservato nel nostro Paese. Ad oggi, restano pochissimi esemplari di questo rarissimo modello, probabilmente non più di tre. Questo dato, d’altronde, ha reso l’asta condotta da Car & Classic un evento di grande rilevanza per il mondo delle auto d’epoca.

L’Alfa Romeo 6C 1750 Coupé Touring rappresenta un capitolo fondamentale nella storia della casa automobilistica. Il motore a sei cilindri in linea con doppio albero a camme in testa, da 1.752 cc, è gestito da un cambio a quattro marce. Il modello in questione, inoltre, è la versione stradale di un’auto che ha dominato le corse automobilistiche internazionali negli anni Trenta, inclusa la leggendaria Mille Miglia.

Vetture come questa Alfa Romeo non solo spiccavano per le loro prestazioni tecniche, ma anche per l’eleganza e la qualità artigianale. Questo esemplare, certificato dall’Asi-Automotoclub Storico Italiano, è stato proposto all’asta in ottime condizioni. Grazie alla cura di un meccanico dedicato alla sua manutenzione, l’auto è rimasta in possesso di una perfetta efficienza. La vettura non è stata esposta in eventi motoristici, nonostante i suoi interni lussuosi in velluto rosso, le tende sui finestrini e le rifiniture originali, compresi i comandi e la strumentazione Jaeger.

L’auto, venduta da Car & Classic, era di proprietà per oltre vent’anni di Gennaro Forgione, un giornalista di spicco nel mondo dei motori. Forgione era noto per la sua rubrica “L’Esperto Risponde” su Ruote classiche. Inoltre, era un vero appassionato di auto d’epoca e scriveva anche per testate come Quattroruote e La Manovella.