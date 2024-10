Auto e Moto d’Epoca 2024: notizie utili e curiosità sull’importante salone di Bologna

Si avvicina a passo spedito l’appuntamento col salone Auto e Moto d’Epoca, giunto alla 41esima edizione. Tutto è pronto a Bologna per dar vita a un evento capace di lasciare il segno. Previsti 235 mila metri quadri di spazi espositivi, 14 padiglioni e 4 percorsi tematici. In mostra la storia, il presente e il futuro dell’automotive. Per gli addetti ai lavori e per gli appassionati, un tuffo emotivo nell’universo a quattro ruote, con tante possibilità di incontro.

Negli stand saranno presenti, con un coinvolgimento diretto, Alpine, Mercedes, Toyota, Volkswagen e i grandi marchi della Motor Valley. Confermata la presenza, fra gli altri, di Lamborghini, Dallara, Pagani, Maserati, Museo Ferrari e Museo Ferruccio Lamborghini. Di sicuro interesse l’ASI Village e l’ACI Experience.

A dominare la scena, nella tela espositiva, ci penseranno le auto storiche, ma anche i mezzi a due ruote: attesi, in totale, più di 7000 veicoli. Sono numeri da primato, che confermano il grande interesse per il mercato del classic.

Andando in scena in Italia, il salone Auto e Moto d’Epoca 2024 è stato scelto come destinazione naturale della grande mostra “125 volte Fiat“, organizzata dal Mauto per celebrare l’importante ricorrenza anagrafica della casa automobilistica torinese.

In ambito market, fra i modelli proposti alla tentazione di acquisto dei visitatori si segnalano il prototipo della Lancia Aurelia B20 realizzato da Ghia, la Copersucar Fittipaldi F6 di Formula 1, la Ferrari 365 GTB/4 ‘Daytona’ Gr. IV Conversion, la Porsche 356 Speedster del 1954, la Dino 246 GTS del 1973, la Lancia Aurelia B53 Coupe By Allemano del 1952, la Mercedes-Benz 220SE Ponton Cabriolet del 1959, solo per citarne alcune.

Di particolare interesse il percorso dedicato da Auto e Moto d’Epoca 2024 al mondo delle classiche. All’appello anche il Registro Internazionale Touring Superleggera, che renderà omaggio alla leggendaria O.S.C.A. con l’esposizione di modelli rari come l’OSCA 1600 e l’unica OSCA Spider 1050 del 1964. La FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) debutterà con un proprio stand. I motivi di richiamo sono quindi tanti ed assortiti, per un evento imperdibile.

Notizie utili su Auto e Moto d’Epoca 2024

BIGLIETTI

Gli organizzatori raccomandano l’acquisto del biglietto online, per evitare code alle casse.

DURATA E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE

PRE-APERTURA GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2024:

Orari di ingresso per i visitatori dalle ore 9:00 alle 18:00

NEI GIORNI 25-26 OTTOBRE 2024:

Orari di ingresso per i visitatori dalle 9:00 alle 19:00

DOMENICA 27 OTTOBRE:

Orari di ingresso per i visitatori dalle 9:00 alle 18:00

PARCHEGGI

Raggiungere in macchina il Salone Auto e Moto d’Epoca non è mai stato così comodo: per chi arriva a Bologna in auto, è possibile usufruire di 2 parcheggi vicini agli ingressi al pubblico di Via Michelino e di Piazza Costituzione.

Da venerdì 25 ottobre sarà attivo anche il PARK NORD – Via Stalingrado, 79 – con servizio BUS NAVETTA da e per la fiera.

COME ARRIVARE

In auto

Dall’autostrada: uscita “BOLOGNA FIERA”.

Dalla tangenziale: uscita 7 e 8

In treno

Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Per informazioni: Tel. 892021 – Tel. 06.3000

Per chi chiama dall’estero: +39.06.68475475

Stazione FS Bologna Centrale: Piazza Medaglie d’Oro, n. 2, 40121 Bologna

NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori

Per informazioni: Tel. 060708 – Tel. 892020

Stazione Bologna Centrale: Piazza Medaglie d’Oro, n. 2, 40121 Bologna

Una volta giunti alla stazione centrale, la fiera è raggiungibile con:

TAXI – posteggio uscita Piazza Medaglie D’Oro e presso Kiss&Ride uscita via Carracci

AUTOBUS – Linee bus TPER: 35 – 38 – 28. Per informazioni su orari e costi: tel. 051.290.290

In autobus

Bus TPER Dal centro città: linea 28. Dalla stazione ferroviaria: linee 28 – 35 – 38.

Per informazioni su orari e costi: tel. 051.290.290

In aereo

Il Quartiere fieristico di Bologna dista 8,5 km dall’Aeroporto intercontinentale Guglielmo Marconi, servito da numerosi vettori che collegano Bologna con destinazioni italiane, europee ed extraeuropee.

Dall’aeroporto BolognaFiere è raggiungibile in taxi (distanza 8,5 km).

Al Marconi è disponibile anche il treno su monorotaia dedicata Marconi Express che arriva in 7 minuti alla Stazione Centrale di Bologna.

Auto circa 9 km – tangenziale: uscita 7 e 8