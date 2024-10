Fiat 600: ora anche in Italia si può ordinare l’ibrida da 136 cavalli

La versione dotata del propulsore ibrido da 136 cavalli era probabilmente quella più attesa in Italia, per ciò che riguarda la nuova Fiat 600. La B-SUV del costruttore torinese, prodotta presso lo stabilimento polacco del Gruppo Stellantis con sede a Tychy, era stata presentata nella sola variante elettrica seguita poi da una versione ibrida da 100 cavalli di potenza.

Il configuratore della nuova Fiat 600, disponibile sul sito internet del costruttore torinese di casa Stellantis, ha messo a disposizione la possibilità di “confezionare” la propria 600 introducendo pure la versione ibrida da 136 cavalli. In questo caso il prezzo di listino parte da 26.450 euro.

La gamma della nuova Fiat 600 si amplia con un’unità ibrida ora più potente

Nuova linfa, quindi, per la gamma della nuova Fiat 600 che ora vede un listino più consistente dal punto di vista delle motorizzazioni disponibili puntando su un’unità molto attesa dal mercato. Accanto all’elettrica da 156 cavalli di potenza e alla mild hybrid da 100 cavalli di potenza, che sfrutta il 1.2 a benzina di derivazione PSA, arriva ora una ulteriore variante mild hybrid da 136 cavalli che sfrutta pure lo stesso cambio automatico DCT a doppia frizione e 6 rapporti. Parliamo della stessa unità che vediamo ad esempio sulla nuova Alfa Romeo Junior e anche sulla Jeep Avenger, ovvero le altre B-SUV del Gruppo col quale la 600 condivide lo stabilimento produttivo di Tychy.

Sul configuratore, la nuova Fiat 600 Hybrid con propulsore da 136 cavali parte da un prezzo promo di 24.950 euro (26.450 euro al netto della promo online) contro i 24.950 euro della variante da 100 cavalli di potenza (in promo a 23.450 euro). L’offerta del costruttore applica un TAN Fisso 8,75% e un TAEG 10,87% alla Fiat 600 da 136 cavalli con un anticipo di 3.011,73 euro e 33 rate da 265,20 euro con maxirata finale di 17.621,75 euro con possibilità di sostituire o restituire la vettura a fine finanziamento.

La variante da 136 cavalli del 1.2 mild hybrid a disposizione della nuova Fiat 600 garantisce valori prestazionali più interessanti rispetto a quelli della controparte da 100 cavalli. Lo scatto da 0 a 100 km/h si pratica in 8,5 secondi, praticamente circa 2,5 secondi in meno rispetto alla versione meno potente, oltre alla possibilità di raggiungere i 200 km/h di velocità massima contro i 185 km/h della 600 da 100 cavalli. In tema di consumi di carburante e di emissioni dichiarate siamo sui 4,8 litri di benzina consumati ogni 100 chilometri percorsi e di 109 g/km di CO2 emessa nell’aria.