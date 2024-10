Ferrari F80: in poche ore sold out le 799 unità che saranno prodotte, 2,8 miliardi incassati

Ferrari si conferma un colosso del settore automobilistico, avendo esaurito in poche ore la sua nuova Ferrari F80, l’ultima hypercar di Maranello. Con un prezzo di partenza di 3,6 milioni di euro e una produzione limitata a 799 esemplari, l’operazione ha fruttato un’impressionante cifra totale di 2,8 miliardi di euro. Questo successo straordinario sottolinea ulteriormente il potere di mercato e l’appeal del marchio Ferrari, che continua a dominare il panorama delle hypercar con il suo prestigioso Cavallino Rampante.

Già esaurite le 799 unità che saranno prodotte della Ferrari F80

Nonostante il costo elevato, la passione per la Ferrari è immensa in tutto il mondo. I 799 fortunati possessori della F80 possono ora godere dell’emozione di avere un’esclusiva hypercar nel loro garage, nonostante il conto corrente più leggero. “Abbiamo tra il doppio e il triplo delle richieste che possiamo soddisfare”, ha dichiarato Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer di Ferrari, sottolineando che molti appassionati dovranno rinunciare al sogno di possedere questo modello. Questo scenario evidenzia non solo il potere di attrazione del marchio, ma anche la sua filosofia di mantenere un’esclusività che rende ogni vettura ancora più desiderabile.

Ferrari F80 rappresenta il culmine della potenza automobilistica di Ferrari, essendo il modello stradale più potente mai realizzato a Maranello. Equipaggiata con un motore V6 da 3 litri biturbo che eroga 900 CV, unito a un motore elettrico da 300 CV, la F80 sviluppa una potenza totale di 1.200 CV. Questa hypercar può raggiungere una velocità massima di 350 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,15 secondi, con un tempo di 5,75 secondi per passare da 0 a 200 km/h. Prestazioni da brivido che consolidano ulteriormente il prestigio del marchio.