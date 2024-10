Stellantis: anche la Casa Bianca esorta il gruppo a mantenere gli impegni presi

Mercoledì, una portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che l’amministrazione Biden si aspetta che Stellantis rispetti gli impegni di investimento previsti nel contratto negoziato l’anno scorso con la UAW. Questo commento arriva mentre l’azienda sta considerando la possibilità di produrre il suo popolare pick-up Ram 1500 in Messico. La portavoce Karine Jean-Pierre ha risposto a una domanda durante una conferenza stampa trasmessa su C-SPAN, riferendosi all’eventuale espansione di un complesso di fabbriche messicane da parte di Stellantis, che possiede marchi come Jeep, Ram, Chrysler, Dodge e Fiat.

La Casa Bianca ha sottolineato l’importanza che Stellantis rispetti i propri impegni nei confronti del sindacato UAW

Questa valutazione giunge in un contesto in cui Stellantis ha avviato tagli di posti di lavoro e licenziamenti negli Stati Uniti, citando la volatilità del mercato e l’accessibilità economica dei veicoli, e ha comunicato agli investitori l’intenzione di spostare una maggiore produzione in paesi a basso costo.

Mercoledì, Jean-Pierre ha affermato che l’amministrazione ha applaudito l’UAW e Stellantis “per essersi unite dopo dure e buone negoziazioni, e anche per aver raggiunto un accordo storico che ha garantito aumenti record, maggiore sicurezza pensionistica e investimenti nel futuro”. Ha osservato che l’accordo includeva “un impegno a riaprire ed espandere la produzione nelle comunità che erano state devastate dalle precedenti chiusure degli impianti”. “Quello che vogliamo vedere è che Stellantis rispetti sicuramente quegli impegni verso la UAW e le comunità che da tempo supportano il settore. Questo è ciò che vogliamo vedere, e quindi vogliamo che Stellantis mantenga il suo impegno”, ha affermato.

In risposta alle domande sui commenti di Karine Jean-Pierre e sulla produzione del Ram, Stellantis ha enfatizzato il suo investimento pianificato a Sterling Heights. “Stellantis ha ripetutamente affermato il proprio impegno a investire negli Stati Uniti per creare posti di lavoro e sostenere le comunità locali. Recentemente, l’azienda ha annunciato un investimento di oltre 235 milioni di dollari nel suo stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights (SHAP) per supportare la produzione dei modelli Ram REV e Ramcharger.

Questo investimento porterà innovazioni nello stabilimento, permettendo un approccio multi-energia focalizzato sulla soddisfazione della domanda dei clienti, non solo per i nuovi modelli elettrificati, ma anche per la pluripremiata versione a motore a combustione interna (ICE), che continuerà a essere prodotta presso SHAP,” ha dichiarato Jodi Tinson, portavoce di Stellantis. Il Ramcharger è una versione a autonomia estesa del pick-up 1500, che utilizza sia benzina che energia elettrica, anche se l’azienda precisa che non si tratta di un ibrido.

“Nessun altro annuncio è stato fatto riguardo alla produzione del Ram 1500. Mentre l’azienda continua a gestire la transizione all’elettrificazione, rimarrà impegnata a rispettare l’accordo di contrattazione collettiva del 2023,” si legge nella dichiarazione.