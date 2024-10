Stellantis progetta di produrre più pick-up Ram in Messico

Stellantis sta potenziando il suo impianto industriale nel nord del Messico per la produzione dei pick-up Ram 1500, come riportato martedì dal Wall Street Journal. Secondo le fonti citate nel rapporto, l’azienda sta realizzando nuove aree produttive accanto al suo stabilimento attuale a Saltillo, in Messico. Secondo le immagini satellitari analizzate dal giornale, negli ultimi mesi sono stati costruiti due edifici di circa 500 metri di lunghezza. Stellantis ha dichiarato di aver già prodotto altre varianti dei pick-up Ram in Messico, ma finora non ci sono stati annunci riguardo alla produzione del Ram 1500.

Secondo il rapporto del WSJ, non è chiaro se lo spazio previsto per l’ampliamento della fabbrica di Stellantis a Saltillo sarà destinato alla produzione di versioni dei pikcup Ram elettrici o a benzina. Questo sviluppo giunge in un momento in cui il sindacato United Auto Workers monitora attentamente gli scioperi in corso negli Stati Uniti contro Stellantis, accusando l’azienda di non aver rispettato gli impegni presi nel contratto dell’anno scorso.

Questo contratto era stato siglato dopo uno sciopero di sei settimane che aveva comportato perdite di profitto per circa 750 milioni di euro. Ad agosto, Stellantis ha comunicato la sua intenzione di licenziare fino a 2.450 lavoratori presso lo stabilimento di assemblaggio di Warren Truck, situato vicino a Detroit. Questa decisione è stata presa dopo la sospensione della produzione del pickup Ram 1500 Classic.

Vedremo dunque nei prossimi giorni se queste voci troveranno conferme o smentite da parte del gruppo automobilistico nato nel gennaio del 2021 e che sarà guidato fino al 2026 dal CEO Carlos Tavares.