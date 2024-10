Dodge celebra il 20° anniversario della Dodge Durango con motore HEMI

Dodge continua la festa per l’anniversario del marchio, celebrando due decenni di produzione di Dodge Durango con motore HEMI con l’annuncio di un quarto modello Durango in edizione speciale del 2025. Si tratta del nuovo Dodge Durango SRT Hellcat Brass Monkey da 710 cavalli.

Dodge lancia la nuova Durango SRT Hellcat Brass Monkey da 710 cavalli

“Il Dodge Durango SRT Hellcat Brass Monkey del 2025 completa un trio di modelli in edizione speciale Durango SRT Hellcat del 2025, mentre celebriamo 20 anni del motore HEMI nel SUV ad alte prestazioni Dodge”, ha affermato Matt McAlear, CEO del marchio Dodge. “Il Durango continua a guidare il segmento con il Durango SRT Hellcat, il SUV americano a benzina a tre file più veloce e capace, che offre la migliore capacità di traino disponibile della categoria”.

Dodge ha iniziato a produrre a pieno regime i modelli Durango con motore HEMI nel 2004 e il marchio celebra il 20° anniversario di questa coppia di potenti veicoli lanciando una gamma di SUV in edizione limitata dotati di caratteristiche uniche e del DNA Dodge distintivo. La Durango SRT Hellcat Brass Monkey segue i precedenti modelli in edizione speciale, tra cui la Dodge Durango SRT Hellcat Silver Bullet del 2025, la Durango SRT Hellcat Hammerhead del 2025 e la Dodge Durango R//T 20th Anniversary del 2025.

La gamma di modelli in edizione speciale Dodge Durango può essere cercata per la disponibilità presso i concessionari utilizzando lo strumento interattivo Dodge Horsepower Locator su DodgeGarage.com. L’Horsepower Locator consente ai clienti di identificare un concessionario nelle vicinanze con un modello in edizione speciale Durango in stock, con l’elenco dei veicoli disponibili aggiornato settimanalmente man mano che la disponibilità dei concessionari viene aggiornata.

La Durango SRT Hellcat Brass Monkey si distingue per un esterno in un affascinante colore Red Oxide, arricchito da numerosi dettagli esclusivi. Tra questi, spiccano i cerchi Brass Monkey da 20×10 pollici e il distintivo esterno in ottone Monkey. Gli interni sono rifiniti con cura, presentando sedili in pelle Sepia Laguna SRT, impreziositi dal logo SRT Hellcat argentato ricamato sugli schienali. Il volante è in pelle scamosciata, decorato con cuciture a contrasto color argento/seppia, mentre il cofano è verniciato in nero satinato per un look aggressivo.

La vettura è dotata di un potente impianto frenante Brembo a sei pistoncini neri, terminali di scarico neri e finiture di alta qualità, con dettagli in fibra di carbonio forgiata e accenti cromati neri. Anche il rivestimento del padiglione in pelle scamosciata aggiunge un tocco di lusso agli interni.

Le prestazioni della Durango SRT Hellcat Brass Monkey sono mozzafiato: può accelerare da 0 a 100 km in soli 3,5 secondi, coprire il quarto di miglio in 11,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 290 km/h, grazie al motore sovralimentato HEMI Hellcat V-8 da 6,2 litri.

Oltre alla pura potenza, la Dodge Durango offre anche una vasta gamma di caratteristiche di prestazione e tecnologie avanzate. Le modalità di guida configurabili permettono un controllo ottimale del veicolo, con sette modalità disponibili: Auto, Sport, Track, Snow, Tow, Eco e Valet. Le opzioni di gara includono il Launch Control e lo Shift Light per regolare i valori rpm. Il cambio automatico TorqueFlite a otto velocità, con palette montate sul volante, garantisce cambi di marcia rapidi e precisi.

L’infotainment di questa edizione di Dodge Durango è altrettanto avanzato, con un touchscreen da 10,1 pollici che supporta la navigazione e la connettività wireless tramite Apple CarPlay e Android Auto. Altri comfort includono la ricarica wireless, un sistema audio Harman Kardon con 19 altoparlanti e un potente amplificatore da 825 watt, oltre a una consolle centrale con bracciolo per la seconda fila e un tettuccio apribile.

Le funzionalità di assistenza alla guida (ADAS) includono il monitoraggio dell’angolo cieco con rilevamento del rimorchio, l’avviso di collisione frontale con frenata attiva, e il controllo adattivo della velocità di crociera con funzione stop-and-go, offrendo una guida sicura e confortevole.

Vengono inoltre fornite informazioni sui concessionari e un collegamento al sito Web del concessionario per semplificare il contatto e l’effettuazione degli ordini con i concessionari. Un colore di accento preferito dai fan per anni sui precedenti modelli Dodge, gli abbellimenti in bronzo scuro accentuano l’aspetto audace della Dodge Durango SRT Hellcat Brass Monkey 2025.

Dodge Durango SRT Hellcat Brass Monkey del 2025 è disponibile nel mercato degli Stati Uniti a un prezzo di vendita consigliato di $ 113.720. Tutti i modelli in edizione speciale del 2025 sono ora disponibili per l’ordinazione presso i concessionari.