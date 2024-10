La Rete Leapmotor in Spagna organizza il suo primo Open Day

La rete di concessionari Leapmotor in Spagna, che comprende già più di 40 punti vendita, si veste a festa per ospitare il suo primo Open Day. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di far conoscere al grande pubblico il marchio e la sua innovativa offerta di mobilità elettrica che offre una gamma di veicoli confortevoli, con tecnologie all’avanguardia e grande piacere di guida ad un prezzo accessibile.

I 40 concessionari Leapmotor del nostro Paese organizzano un Open Day il 17 ottobre.

I punti vendita Leapmotor si distinguono per l’atmosfera accogliente e l’arredamento e la tecnologia contemporanei. La migliore struttura per un’attenzione personalizzata che si impegna a garantire un’esperienza del cliente a 360º in termini di selezione del modello, vendita, post-vendita e finanziamento. Tutto questo con la garanzia Stellantis.

Con il Leapmotor T03, questo nuovo marchio compete per la mobilità urbana con un veicolo attraente, spazioso e con 265 km di autonomia, che può arrivare fino a 395 km in città. Inquadrata nelle sue dimensioni e nel suo prezzo nel segmento A, questa bella vettura presenta un’architettura interna sorprendente che le permette di offrire un’ottimizzazione degli spazi degna del segmento B.

Ha una batteria da 36 kWh che fornisce 95 CV (70 kW) di potenza. Il suo sistema di ricarica rapida gli consente di raggiungere l’80% della sua capacità in soli 30 minuti. La tecnologia è un altro dei punti forti del Leapmotor T03. Il suo sistema di infotainment è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e può essere gestito in modo semplice e intuitivo da un touch screen da 10,1 pollici. Al volante, si apprezzano le sue funzioni di assistenza alla guida, come la frenata automatica di emergenza, l’avviso di deviazione dalla corsia e il cruise control adattivo.

Essendo la prima vettura Leapmotor creata per i principali mercati globali, la C10 offre caratteristiche e prestazioni in linea con i più alti standard internazionali di design e sicurezza. Questo SUV del segmento D non solo soddisfa le esigenze delle famiglie, ma offre anche sensazioni ed equipaggiamenti premium oltre alla migliore esperienza di guida della categoria. La sua batteria da 69,6 kWh fornisce un’autonomia WLTP di 420 km e 231 CV di potenza.

Tra i suoi punti di forza, il Leapmotor C10 vanta un ampio arsenale tecnologico basato sull’architettura Leap 3.0, che comprende l’innovativa configurazione elettronica Cell-to-Chassis (CTC) integrata centralmente e la posizione di guida Smart Cockpit, considerata il gioiello dell’azienda cinese. Il suo doppio schermo da 12,3” combina le funzioni del quadro strumenti e dell’infotainment e offre un’esperienza intuitiva. In termini di funzioni di assistenza alla guida, offre telecamere che coprono 360º attorno al veicolo, assistente di parcheggio automatico e un sistema di sospensioni adattive che garantisce un comportamento stradale fluido e sicuro.

Il T03 e il C10 sono solo l’inizio di una lunga storia: Leapmotor prevede di lanciare un nuovo modello ogni anno nei prossimi tre anni. Come le due auto lanciate oggi, saranno veicoli elettrici convenienti e sostenibili con un eccellente livello di qualità, dotati di tecnologie intelligenti progettate per semplificare la vita dei loro utenti.