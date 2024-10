Fiat: i suoi pickup impressionano anche gli alieni in una nuova campagna pubblicitaria

Quando si parla di pick-up, Fiat è già il marchio di riferimento nella memoria dei brasiliani. Non c’è da stupirsi, offrendo sempre prodotti innovativi e ben posizionati, il marchio è leader nelle vendite nel mercato brasiliano dei pickup. E per celebrare la sua leadership in questo segmento, il marchio ha deciso di presentare una creatura proveniente da un altro pianeta nella sua nuova campagna “Leader”. Il film presentato in anteprima ieri (15 ottobre), su TV Globo, ha come protagonista un extraterrestre (ET) che cerca un leader sulla Terra e rimane incantato dai pickup Fiat – guarda il video.

Fiat rafforza la sua autorità nel segmento in una divertente campagna con personaggi e influencer

Il personaggio 3D, realizzato dall’agenzia Leo Burnett, è un modo divertente per presentare ai consumatori la versatilità e la robustezza dei pick-up Fiat. La proposta della campagna è riaffermare la posizione del marchio nella categoria, poiché Strada non è solo il numero uno nel segmento, ma è anche il modello più venduto nel Paese. Anche l’adattabilità dei pick-up è uno degli aspetti trattati, il Fiat Toro, ad esempio, è adatto sia alla città che alla campagna. Inoltre, il film mostra anche tutta la robustezza di Titano, soprattutto nel settore agroalimentare.

“Questa è la prima volta che lanciamo una campagna interamente dedicata ai nostri pick-up, un segmento in cui non solo siamo leader, ma siamo un riferimento di mercato. Con così tanti attributi forti, sapevamo di aver bisogno di una campagna all’altezza. Ecco perché abbiamo creato una proposta che sfida l’identità, portando una narrazione innovativa, creativa e coinvolgente, all’altezza della grandezza dei nostri pick-up” sottolinea Frederico Battaglia, vicepresidente Marketing e Comunicazione di Stellantis per il Sud America.

Per supportare la narrativa extraterrestre, il marchio avrà contenuti di Halloween su Netflix. E non finisce qui, Fiat ha invitato a partecipare alla campagna anche un team di influencer, come @ primos.agro e l’attore Rômulo Estrela. Inoltre, il medagliato Isaquias Queiroz parlerà del suo percorso con la leadership di questo sport, tracciando un parallelo con la storia del marchio nella categoria.

La campagna avrà più fronti: un video di 30 secondi, vignette e inserti nel calcio di Globo e SporTV, oltre a pezzi digitali, video e azioni con influencer. “È più di una campagna, è una piattaforma a 360° che posiziona Fiat come la massima autorità nel segmento dei pick-up. E tutto questo, con molta leggerezza e un tocco di intrattenimento, che ha tutto a che fare con il tono di voce della Fiat. Abbiamo coinvolto tutte le aree dell’agenzia per dimostrare perché Fiat è leader sul mercato dei pick-up, unendo tradizione e modernità”, spiega Vinícius Stanzione, CCO di Leo Burnett.