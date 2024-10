Fiat Toro raggiunge il traguardo delle 550 mila unità prodotte in Brasile

Nel 2016 Fiat ha trasformato il mercato dei pick-up in Brasile con il lancio di Fiat Toro, creando una categoria: gli Sport Utility Pick-up (SUP). Il modello rappresentava il perfetto equilibrio tra la robustezza e la resistenza dei pick-up con il comfort e la raffinatezza dei SUV. Dal suo arrivo, Toro si è distinto con numerosi premi, sviluppi tecnologici e nuove versioni. Oggi il modello raggiunge un altro numero importante: 550 mila unità prodotte in Brasile.

Fiat Toro, che ha già venduto circa 40 mila unità nel 2024, festeggia questo importante traguardo

Toro è uno dei pick-up più desiderati sul mercato brasiliano. Tanto da essere leader nel suo segmento e da posizionarsi ancora oggi come uno dei pick-up più venduti nel Paese, dietro solo a Fiat Strada. Tra gennaio e settembre di quest’anno il Toro ha venduto circa 40 mila unità. Tutto questo successo è dovuto a una combinazione di attributi che hanno reso Fiat Toro un veicolo unico sul mercato, coniugando la robustezza e la versatilità di un pick-up con lo stile e il design moderno di un SUV.

Sul lato pick-up segnaliamo che il Toro è un vero e proprio pick-up: pronto a qualsiasi carico. La sua benna da ben 937 litri è in grado di trasportare fino a 750 kg nelle versioni flex e una tonnellata in quelle diesel, oltre a 400 kg di traino. Dispone inoltre di una sospensione posteriore Multilink, la più robusta e confortevole del segmento. Inoltre, l’apertura sdoppiata del secchio garantisce più praticità per l’uso quotidiano, ergonomia e zero sforzo.

Il lato SUV porta versatilità e, ovviamente, grande spazio interno, oltre alla capacità di carico. Un altro punto forte è la tecnologia, con diversi elementi di sicurezza, un centro multimediale all’avanguardia e la connettività della piattaforma Connect////Me. Dispone inoltre di un sistema di illuminazione completamente a LED e DRL (marchio di fabbrica del design del pick-up), ruote fino a 18” e sedili in pelle regolabili elettricamente.

Prodotto presso il Goiana Automotive Hub, a Pernambuco, Fiat Toro ha due opzioni di motore. La Turbo 270 Flex eroga 185 CV e 270 Nm abbinati ad un cambio a 6 marce. Il motore turbodiesel 2.0 16V registra 357 Nm di coppia (MultiJet II), abbinato al sofisticato ed efficiente cambio automatico di ultima generazione a 9 rapporti e alla trazione 4×4.