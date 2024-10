Ferrari F430 prende fuoco durante il rifornimento in una stazione 

La Ferrari F430, considerata una delle più iconiche supercar V8 a motore centrale del marchio italiano, è sempre un piacere da vedere. Purtroppo, un esemplare in meno circola ora sulle strade in America a causa di un incidente avvenuto in una stazione di servizio del Tennessee, che ha distrutto la super car del cavallino rampante. L’episodio si è verificato intorno alle 17:40 dello scorso venerdì, quando la vettura della casa di Maranello ha preso fuoco durante il rifornimento presso una stazione Citgo. Il dipartimento dei vigili del fuoco di Signal Mountain non ha ancora chiarito le cause dell’incendio, lasciando in dubbio se sia stato causato da un errore umano, un guasto dell’auto o un malfunzionamento della pompa di carburante.

Una Ferrari F430 ha preso fuoco in Tennessee mentre era ferma ad una stazione per il rifornimento

La polizia è intervenuta rapidamente per l’incendio, ma non prima che quasi tutta la Ferrari fosse avvolta dalle fiamme. Le foto scattate sulla scena mostrano che l’incendio ha bruciato l’intera metà posteriore della Ferrari F430 lasciando solo un triste cumulo di plastica e metallo fusi. L’incendio si è esteso fino all’abitacolo della Ferrari, distruggendo anch’esso. I vigili del fuoco probabilmente sono intervenuti abbastanza rapidamente dato che sono riusciti a spegnere l’incendio prima che il cofano, i pannelli laterali anteriori, il paraurti anteriore e le ruote anteriori prendessero fuoco.

Successivamente, il Signal Mountain Fire Department ha immediatamente disattivato le altre pompe della stazione e bloccato una corsia di traffico per evitare che l’incendio si propagasse. La loro prontezza ha permesso di contenere la situazione, anche se i danni alla vettura erano già irreparabili.

Nel tempo, alcuni proprietari di Ferrari F430 hanno sollevato dubbi su possibili problemi legati ai bocchettoni di rifornimento del carburante, ma non è mai emerso alcun riscontro concreto che la supercar Ferrari, prodotta a metà degli anni 2000, presenti difetti di fabbricazione che la rendano particolarmente suscettibile agli incendi durante il rifornimento.