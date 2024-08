Leapmotor C10: sarà l’asso nella manica di Stellantis in Europa?

Stellantis ha acquistato il 21 per cento delle quote della startup cinese Leapmotor, formando una joint venture che porterà i veicoli Leapmotor in Europa. Il Leapmotor C10, un SUV, sarà tra i primi modelli a essere commercializzati nel continente. Due recensioni in inglese del crossover, provenienti dal mercato cinese, suggeriscono che il Leapmotor potrebbe rappresentare uno dei più promettenti investimenti di Stellantis finora.

Il SUV Leapmotor C10 che sta per arrivare in Europa potrebbe regalare buone soddisfazioni al gruppo Stellantis

Il Leapmotor C10 è un SUV elettrico, o un veicolo elettrico ad autonomia estesa (EREV), con dimensioni paragonabili a quelle di una Honda CR-V. È alimentato da un singolo motore montato posteriormente che aziona le ruote posteriori, generando una potenza di 231 cavalli. Le opzioni per la batteria includono versioni da 52,9 kWh o 69,9 kWh per il modello completamente elettrico, mentre l’EREV offre una batteria da 28,9 kWh.

In Cina, il Leapmotor C10 ha un prezzo di partenza sorprendentemente conveniente di 17.861 dollari (128.000 CNY). Anche per gli standard cinesi, è un ottimo affare. Chi ha provato l’autop è rimasto piacevolmente sorpreso da cose come gli interni rivestiti in materiali morbidi e il sedile posteriore spazioso e ideale per l’installazione di seggiolini per bambini. Questi aspetti positivi lasciano presagire un futuro promettente per l’investimento di Stellantis.

Ovviamente, il prezzo di 17.861 dollari del Leapmotor C10 non sarà mantenuto nei concessionari europei. È prevedibile un aumento minimo del 20 per cento a causa della tariffa UE sui veicoli elettrici importati dalla Cina, a cui si aggiungerà il margine che Leapmotor e Stellantis decideranno di applicare per garantire la redditività dell’accordo.

Sarà comunque interessante osservare come il C10, insieme al T03, verranno accolti in Europa. Stellantis considera Leapmotor un partner strategico e, al momento, vende direttamente i veicoli Leapmotor senza apportare modifiche significative. In futuro, questa collaborazione potrebbe evolversi, portando l’integrazione della tecnologia Leapmotor in altri prodotti del portafoglio Stellantis.