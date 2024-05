Leapmotor: il 15esimo marchio di Stellantis aiuterà il gruppo a sfondare nel segmento degli EV Low cost?

Stellantis sta incontrando non poche difficoltà a vendere le sue auto elettriche in Europa. I prezzi del resto sono elevati come quelli di molte altre case automobilistiche che infatti registrano gli stessi problemi. Quello che preoccupa molti è l’avanzata delle case automobilistiche cinesi pronte ad offrire auto elettriche low cost e dotate di buone tecnologie. Stellantis piuttosto che combatterle ha deciso di allearsi con una di loro. Si tratta di Leapmotor che come sappiamo è entrata a far parte del gruppo come suo 15esimo marchio.

Leapmotor potrebbe essere la carta vincente di Stellantis in Europa per sfondare nel segmento delle elettriche low cost

Stellantis ha acquistato una grossa quota della casa cinese pari al 20 per cento con un investimento da 1,5 miliardi di euro. L’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA proverà adesso ad usufruire di questa partnership per rilanciare le sue quotazioni nel segmento delle auto elettriche low cost che nei prossimi anni sarà determinate in Europa, almeno secondo quanto dicono gli analisti.

Stellantis e l’altra azienda hanno creato la Leapmotor International, in cui Stellantis possiede il 51 per cento delle azioni. Questa partnership consentirà a Stellantis di produrre, esportare e commercializzare i veicoli Leapmotor al di fuori del mercato cinese. Gli obiettivi sono davvero ambiziosi. Infatti si vuole arrivare a vendere la bellenzza di 500 mila auto l’anno entro il 2030.

Il debutto in Europa di Leapmotor avverrà con due modelli: minicar elettrica T03 che sarà prodotta in Polonia e il SUV C10 che sarà lungo 4,75 metri e sarà prodotto sia in versione elettrica al 100 per cento che in versione ibrida. Queste due auto dovrebbero essere lanciate sul mercato già nel corso del 2024. Inoltre si dice che siano in cantiere anche altre due minicar che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi anni.

Nel corso del tempo, Leapmotor espanderà la propria offerta per includere diverse categorie di SUV e crossover. Tra i modelli proposti si trova il SUV di medie dimensioni C11, la cui versione elettrica garantisce un’autonomia di 650 km. Di questo veicolo però al momento non si sa ancora se arriverà anche dalle nostre parti. Vedremo se la strategia di Stellantis si rivelerà vincente rispetto a quanto previsto invece dalla concorrenza.