Maserati: stagione straordinaria nella Fanatec GT2 European Series by Pirelli

Si è conclusa oggi sul Circuit de Catalunya di Barcellona la prima stagione completa di Maserati nella Fanatec GT2 European Series 2024 powered by Pirelli. Per la Casa del Tridente, Philippe Prette ha conquistato il titolo piloti nella classe Am sulla Maserati GT2 numero 2, con LP Racing team campione. Terzo posto per Alexandre Leroy sulla Maserati GT2 numero 24 e il team TFT Racing. Nella classe Pro Am, Leonardo Gorini e Carlo Tamburini sono stati i piloti secondi classificati sulla Maserati GT2 numero 1 di LP Racing, e hanno conquistato anche il secondo posto tra i team.

Successo finale per Philippe Prette con la Maserati GT2 e per il team LP Racing

Per Maserati, la stagione ha visto 16 pole position (sei in Pro Am e 10 in Am), 12 vittorie (cinque Pro Am, sette Am), sette secondi posti (due Pro Am, cinque Am) e cinque terzi posti (cinque Am). Il weekend in Spagna ha portato altre due vittorie per la Maserati: la prima in Gara 1 grazie a Roberto Pampanini e Mauro Calamia sulla Maserati GT2 numero 67 del team Dinamic Motorsport, oltre al secondo posto in Am per Leroy sulla vettura numero 24 del TFT Racing. In Gara 2, nella classe Am Prette ha suggellato il suo successo (dopo un ricorso presentato dal team LP Racing), con Leroy che si è aggiudicato un altro secondo posto.

Gara 1. Nella gara di sabato, disputata sotto la pioggia, la prima vettura a tagliare il traguardo è stata la Maserati GT2 numero 67 di Calamia e Pampanini. Dopo un periodo positivo in quest’ultima, Calamia, ex campione del Trofeo Maserati 2014, ha disputato una gara impeccabile, prendendo il comando e allungandolo a 12 secondi, per festeggiare la sua prima vittoria in campionato. Quarta posizione per la GT2 di Tamburini e Gorini, che è riuscita a risalire dalla precedente settima posizione. In Am, secondo posto per Alexandre Leroy, mentre Philippe Prette, dopo aver tagliato il traguardo al quarto posto assoluto e primo di classe, è stato retrocesso per un pit stop irregolare, concludendo quarto nella sua categoria.

Gara 2. La gara di domenica, disputata su pista asciutta e sotto il sole, ha visto Tamburini & Gorini concludere quinti nonostante la pole position, frenati da una doppia penalità (10 secondi per un contatto in partenza e 5 secondi per non aver rispettato i limiti della pista). Dopo l’ottima gara di sabato, Calamia & Pampanini partiti terzi in griglia non sono riusciti a replicare la vittoria e hanno tagliato il traguardo al nono posto, due posizioni dietro Philippe Prette, secondo nella classe Am ma frenato da una penalità di cinque secondi subita durante il pit stop per una manovra irregolare in partenza.

Il verdetto per la classe Am è arrivato ore dopo la fine della gara, dopo che la vettura numero 90, prima al traguardo, è stata squalificata per non aver rispettato il regolamento. In base alla decisione dei commissari, Prette ha vinto la gara e i punti necessari per superare i rivali nella classifica piloti e team sulla numero 87 (ritiratasi subito dopo la partenza per un contatto) e diventare campione. Allo stesso modo, Leroy è salito di un gradino sul podio, dopo aver concluso al terzo posto. Anche la Maserati GT2 guidata da Calamia & Pampanini è salita di un posto nell’ordine di arrivo, concludendo ottava.

Maria Conti, Responsabile Maserati Corse: “ Abbiamo trionfato nella classifica finale piloti e team nella classe Am e siamo andati vicini al titolo nelle altre due, lasciando il campionato apertissimo fino all’ultimo round, dimostrando quanto sia competitiva la Maserati GT2. La nostra prima stagione completa nella Fanatec GT2 European Series by Pirelli si è conclusa ricca di emozioni. Sapevamo di aver sviluppato una vettura estremamente performante: la dimostrazione sono state le cinque vittorie nella classe Pro-Am e le sette nella classe Am, oltre ad aver ottenuto più vittorie di qualsiasi altro costruttore. Siamo molto orgogliosi di mettere a disposizione dei nostri team e piloti una vettura in grado di distinguersi per tecnologie all’avanguardia, prestazioni elevate e uno stile di guida unico. Questo è sempre stato il nostro obiettivo nel mondo delle corse: far rivivere in pista la passione e il DNA competitivo di Maserati.”