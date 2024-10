Nuova Fiat 500 Ibrida: a Mirafiori produzione anticipata a novembre 2025?

Secondo alcune indiscrezioni che circolano nel settore, Carlos Tavares, attuale CEO di Stellantis, potrebbe essere pronto ad annunciare un anticipo significativo riguardante la produzione della nuova Fiat 500 ibrida nello stabilimento di Mirafiori, situato a Torino. Si parla di un possibile anticipo di circa sei mesi rispetto ai programmi iniziali. Inoltre, potrebbero esserci novità anche riguardo alla piattaforma Smart, utilizzata per la produzione di veicoli utilitari. In questo contesto, le fabbriche di Pomigliano d’Arco e Mirafiori sono considerate come le principali candidate per questo sviluppo, con Pomigliano d’Arco attualmente in pole position per ospitare questa importante iniziativa produttiva.

Forse anticipato a novembre 2025 l’avvio della produzione della nuova Fiat 500 ibrida a Mirafiori

Ricordiamo che la nuova Fiat 500 ibrida sarà prodotta a Mirafiori e utilizzerà la stessa carrozzeria della Fiat 500e a cui però sarà aggiunto un motore termico prodotto a Termoli. Questa auto dunque prenderà il posto nella gamma di Fiat della precedente 500 Hybrid che veniva prodotta fino a qualche mese fa presso lo stabilimento Stellantis di Tychy. La speranza è che la situazione di Mirafiori possa migliorare notevolmente tornando sopra le 200 mila unità prodotte all’anno. Attualmente la fabbrica torinese di Stellantis è ferma a causa del forte calo della domanda di Fiat 500e e delle vetture di Maserati.

La nuova Fiat 500 ibrida sarà equipaggiata con un motore 1.0 a tre cilindri, in grado di erogare una potenza di 70 cavalli e una coppia di 95 Nm. Questo motore mild hybrid sarà accoppiato a un cambio manuale con sei rapporti. Per quanto riguarda le prestazioni, la vettura impiegherà circa 14 secondi per raggiungere da 0 a 100 km/h, mentre l’attuale Fiat 500 riesce a completare la stessa accelerazione in 13,8 secondi. La velocità massima della nuova 500 ibrida si attesterà leggermente al di sotto dei 170 km/h.