Fiat 500 Hybrid: la produzione a Tychy si è conclusa

La produzione della Fiat 500 Hybrid si è ufficialmente conclusa presso lo stabilimento polacco di Tychy dove è stata sempre prodotta dal costruttore torinese. La variante ibrida dotata del propulsore da 1.0 litro, capace di 70 cavalli di potenza, si appresta quindi a uscire di scena sebbene non siano stati proposti annunci roboanti sull’abbandono delle attività in relazione ad un progetto comunque ormai datato che lascia spazio alla sola variante elettrica. Parliamo della Nuova 500 Elettrica prodotta da Fiat presso lo stabilimento torinese di Mirafiori, alla quale potrebbe probabilmente essere affiancata una nuova variante ibrida quindi più moderna e al passo con i tempi.

Ad ammettere che la produzione della Fiat 500 Hybrid aveva ormai raggiunto la necessaria conclusione è stato il CEO di Fiat, Olivier Francois, parlandone con Autonews nei giorni scorsi senza quindi diramare alcuna nota ufficiale sulla questione. Lo stesso Francois ha infatti ammesso semplicemente che “la produzione della Fiat 500 Hybrid, in Polonia, è terminata”, aggiungendo però quanto aveva ammesso anche ad altre testate in queste ultime settimane ovvero che il costruttore è a lavoro per mettere in pratica una nuova 500 ibrida da produrre a Mirafiori accanto alla versione completamente elettrica. Ciò in abbinamento a investimenti non indifferenti visto che “la piattaforma della 500 Elettrica richiede modifiche importanti per l’installazione di un motore a benzina”.

La Fiat 500 Hybrid ha terminato la produzione presso lo stabilimento polacco di Tychy nei giorni scorsi

La Fiat 500, prima, e la Fiat 500 Hybrid, poi, venivano prodotte a Tychy (in Polonia) sin dal loro ingresso sul mercato datato 2007. Lo stabilimento polacco rappresenta, da sempre, una sede fondamentale nello schema produttivo dei marchi ex FCA e ora di Stellantis. La conclusione della produzione della Fiat 500 Hybrid si inserisce in uno schema di valutazioni normative che non permetterebbero un sostenibile prosieguo delle attività produttive, in relazione alle ultime norme europee legate al mondo dell’auto. Fiat ha preferito puntare maggiormente sulla Pandina, da produrre ancora per qualche anno a Pomigliano d’Arco, abbandonando quindi il vecchio progetto della 500 del 2007.

I festeggiamenti per la Fiat 500 numero 2.500.000 prodotta presso lo stabilimento polacco di Tychy a inizio 2021

Più volte il costruttore aveva annunciato la volontà di guardare a una 500 ibrida basata sulla nuova piattaforma già utilizzata dall’attuale Nuova 500 Elettrica. Ora Olivier Francois ha più volte fornito più di qualche conferma sulla questione, annunciando però che l’avvio della produzione a Mirafiori “potrebbe non avvenire prima del 2026”. Il piano di puntare su una nuova Fiat 500 Hyrbid permettere di mitigare i costi di sviluppo della piattaforma su cui poggia l’attuale Nuova 500 Elettrica (nell’ordine dei 600 milioni di euro, ndr), affiancando anche la possibilità di ingrandire i volumi di vendita e accrescere i livelli produttivi nel nostro Paese.