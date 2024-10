Fiat: ecco tutte le novità che vedremo nel 2025

Saranno fondamentalmente due le novità più importanti di Fiat per quanto riguarda il 2025. Di una vi abbiamo parlato abbondantemente e cioè la cosiddetta Giga Panda che secondo alcuni potrebbe arrivare sul mercato con il nome di nuova Multipla. Questa auto è attesa entro la fine del prossimo anno. La sua produzione dovrebbe avvenire in Nord Africa presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

Ecco quali sono le principali novità di Fiat per quanto riguarda il 2025 sempre più vicino

La nuova Fiat Multipla avrà molti elementi di design in comune con la recente Fiat Grande Panda la cui commercializzazione dovrebbe essere avviata a breve anche in Italia dopo la partenza in Francia e nei Paesi Bassi. La piattaforma sarà la stessa smart car della Grande Panda ma in versione estesa. L’auto infatti dovrebbe misurare circa 4,4 metri. La nuova Multipla avrà versioni a 5 e 7 posti con motore ibrido ed elettrico puro e con prezzi di partenza intorno ai 20 – 22 mila euro.

Oltre alla nuova Fiat Multipla l’altra grande novità della principale casa automobilistica italiana dovrebbe essere la nuova 500 ibrida. Questa auto è considerato un modello fondamentale per il rilancio della produzione presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori attualmente fermo a causa della scarsa domanda per la 500e e le auto di Maserati. Il suo debutto dovrebbe avvenire tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026. Molto probabilmente la presentazione avverrà entro la fine del prossimo anno mentre l’avvio della produzione nel corso del primo trimestre del 2026.

Con queste due auto Fiat spera di migliorare notevolmente la propria situazione dal punto di vista delle vendite e delle quote di mercato. La casa automobilistica torinese punta a confermare la sua supremazia rispetto agli altri brand di Stellantis come numero di vendite.