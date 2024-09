Peugeot e-5008 ed e-3008: autonomia da 700 e 668 km per le versioni Long Range

Per le versioni Long Range, Peugeot presenta un motore da 170 kW/230 CV con una batteria di grande capacità, che garantisce fino a 700 km (E-3008) o fino a 668 km (E-5008) di autonomia nel ciclo combinato WLTP. Questa nuova unità di trazione completa l’attuale offerta delle gamme E-3008 ed E-5008, composta dall’unità di trazione da 157 kW / 210 CV, che offre fino a 527 km (E-3008) o fino a 502 km (E-5008 ) di autonomia.

Peugeot E-3008 e E-5008 portano la versatilità, le prestazioni elettriche e il piacere di guida a un nuovo livello

Con il lancio di queste nuove versioni Long Range, i Peugeot E-3008 e E-5008 (210 e 230 Long Range) beneficiano di un nuovo sistema di precondizionamento della batteria, che permette di ottimizzare i tempi di ricarica durante i lunghi viaggi.

Fabbricati a Sochaux e dotati di batterie prodotte presso la gigafactory ACC di Douvrin, i Peugeot E-3008 e E-5008 Long Range sono un esempio dell’eccellenza tecnologica francese. Il design efficiente della piattaforma STLA Medium “BEV-by-design” consente di immagazzinare una maggiore quantità di energia tra le ruote con questa nuova batteria più spessa di 15 mm, preservando lo spazio dell’abitacolo e del bagagliaio, che si trova nella PEUGEOT E -3008 ed E-5008 210, nonché motori ibridi e ibridi plug-in.

Il nuovo E-3008, che ha innovato con il suo design da SUV fastback e il piacere di guida offerto dal suo panoramico i-Cockpit, stabilisce un nuovo punto di riferimento offrendo la migliore autonomia elettrica nel suo segmento. Grazie all’efficienza del suo propulsore da 170 kW/230 CV e della sua nuova batteria da 96,9 kW utilizzabili, l’E-3008 Electric 230 Long Range è in grado di percorrere 700 km senza bisogno di essere ricaricato (ciclo combinato WLTP).

La Peugeot E-3008 230 Long Range migliora anche i tempi di ricarica in Modalità 4, accettando fino a 160 kW di potenza nei compressori, con 27 minuti per passare dal 20% all’80%, ovvero 150 km di autonomia in 10 minuti. Con le migliori prestazioni del suo segmento e una nuova batteria da 96,9 kWh, la nuova E-5008 Electric 230 Long Range è l’unico SUV 100% elettrico che offre uno spazio interno eccezionale, capace di ospitare fino a 7 passeggeri, e un’autonomia elettrica di fino a 668 km. Ciò la rende un’offerta unica sul mercato.

La E-5008 230 Long Range presenta le stesse evoluzioni nei tempi di ricarica in Modalità 4, accettando fino a 160 kW di potenza nei compressori, con 27 minuti per passare dal 20% all’80%, oppure ottenendo 150 km di autonomia in 10 minuti.

Come tutta la gamma Peugeot 100% elettrica, i nuovi E-3008 ed E-5008 Electric beneficiano del programma Allure Care, una garanzia che copre l’intero veicolo (compreso motore elettrico, caricabatterie, trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici) fino a 8 anni o 160.000 km . Il programma Allure Care completa la garanzia che si applica alla batteria ad alto voltaggio per un periodo di 8 anni/160.000 km, offrendo una garanzia completa sull’intera vettura.