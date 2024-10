Stellantis: ecco i principali candidati a sostituire Carlos Tavares

Carlos Tavares nei giorni scorsi ha ammesso che l’idea di andare in pensione è sicuramente un’opzione che terrà in considerazione alla scadenza del suo attuale mandato da CEO di Stellanis nel 2026. «Tra due anni compirò 68 anni, un’età ragionevole per considerare il pensionamento», ha dichiarato recentemente. Pertanto, l’ipotesi di lasciare la direzione di Stellantis al termine del suo mandato nel 2026 «è un’opzione» da valutare.

Ecco chi sembrano attualmente i principali candidati a prendere il posto di Carlos Tavares alla guida di Stellantis dal 2026

Su impulso del presidente John Elkann, il consiglio di amministrazione del gruppo esaminerà questa possibilità nei prossimi giorni, alla ricerca di potenziali successori. È probabile che la decisione venga presa già nella prima metà del 2025, per consentire a un candidato interno di formarsi adeguatamente o dare il tempo a un esterno di organizzarsi.

Per quanto riguarda i manager attualmente in Stellantis che potrebbero essere promossi al ruolo di CEO, si fanno i nomi di Uwe Hochgeschurtz, ex CEO di Opel e attuale responsabile per l’Europa, e di Maxime Picat, ex capo di Peugeot e ora responsabile degli acquisti e della filiera del gruppo. Tra i possibili successori esterni, invece, circolano i nomi di José Munoz, responsabile delle strategie globali e del mercato nordamericano di Hyundai, e di un manager proveniente dai grandi colossi tecnologici americani, la cui esperienza potrebbe rivelarsi fondamentale per lo sviluppo dei software, sempre più cruciali per definire e differenziare il «carattere» di un veicolo.

Infine, si fa strada l’idea di Luca de Meo, attuale CEO di Renault, il quale potrebbe considerare l’ipotesi di passare a Stellantis. In alternativa, potrebbe guidare un gruppo risultante da una fusione tra le due aziende, sostenuta dal governo francese, che detiene azioni di entrambe le case automobilistiche. La notizia di una fusione tra i due gruppi è stata però smentita nelle scorse ore sia da Carlos Tavares che dallo stesso Luca de Meo.

Dunque potrebbe essere uno di questi l’erede di Carlos Tavares sempre che alla fine il manager portoghese non decida di sorprendere tutti accettando di guidare per un altro mandato il gruppo Stellantis.