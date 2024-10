Jeep presenta le nuove Renegade e Compass North Star per festeggiare un milione di unità vendute in Europa

Jeep Renegade e Jeep Compass accolgono un’entusiasmante nuova aggiunta alla loro gamma con l’edizione speciale North Star, una variante potente ma elegante che incarna perfettamente lo spirito di avventura e la capacità robusta per cui è noto il marchio americano di Stellantis. North Star non è solo una serie speciale, è un’edizione commemorativa progettata per celebrare un traguardo importante: il raggiungimento di un milione di unità di Renegade e Compass vendute in Europa entro la fine del 2024 dal loro lancio nella regione.

A breve saranno aperti gli ordini per l’edizione speciale Jeep North Star per Renegade e Compass

“Jeep Renegade e Compass sono pilastri essenziali del successo globale del marchio, soprattutto in Europa, dove lo hanno portato a nuove vette. Raggiungendo insieme il traguardo di un milione di unità vendute in Europa, questi due modelli contribuiscono in modo significativo alla presenza del marchio Jeep nella regione, conquistando centinaia di migliaia di nuovi “jeeper” negli ultimi anni”, ha affermato Eric Laforge, responsabile del marchio in Enlarged Europe.

L’edizione speciale North Star è posizionata all’interno di una gamma di modelli innovativa e semplificata, progettata per soddisfare una gamma di preferenze dei consumatori con chiarezza e distinzione. Si colloca strategicamente tra il livello di allestimento Altitude, noto per il suo design semplice e funzionale, e Summit, che incarna l’esperienza premium di alto livello. Ciò che distingue North Star è il suo mix unico di stile e raffinatezza, offrendo un’estetica più raffinata e caratteristiche elevate che vanno oltre gli allestimenti standard. Combina elementi di premiumness e praticità, rendendolo una scelta avvincente per coloro che cercano un equilibrio tra razionalità e fascino di fascia alta.

North Star celebra i due modelli iconici basandosi sui pilastri che hanno guidato il loro successo. Incarnando l’essenza di ciò che ha reso Renegade e Compass uniche, racchiude le loro caratteristiche distintive in un pacchetto unificato ed eccezionale, emergendo come la miscela perfetta di robustezza, stile e puro spirito Jeep.

La robustezza rimane una caratteristica fondamentale e vincente nella nuova edizione speciale North Star. Ciò è evidenziato dall’introduzione di nuovi sedili realizzati in un materiale innovativo e ad alta resistenza che offre una durata fino a tre volte superiore al tessuto standard utilizzato nell’allestimento Altitude. Per la Compass, ciò include sia le opzioni in tessuto che in vinile, mentre la Renegade presenta un tessuto completamente resistente e duraturo.

Lo stile è in primo piano in tutta la versione North Star, mantenendo l’estetica iconica e distintiva sia della Compass che della Renegade. Il design è ancorato a una sofisticata combinazione di colori bicolore. A dominare la versione è il nero sorprendente, che mette in risalto i dettagli unici di questa edizione come i cerchi in lega con pneumatici estivi, così come gli elementi sia interni che esterni. In particolare, l’adesivo dedicato sul cofano ha scopi sia estetici che pratici, riducendo l’abbagliamento del sole per il conducente.

A completare il nero c’è un colore di vernice dedicato chiamato Technogreen, un verde metallizzato scuro. Questa tonalità si integra perfettamente con gli accenti neri all’esterno e si estende all’interno in modo più sottile. Ad esempio, gli accenti verdi possono essere visti sulla finitura del cruscotto e nel tessuto con cuciture a contrasto, migliorando l’armonia visiva complessiva del veicolo.

Lo spirito 100% Jeep rimane una caratteristica costante in tutti gli allestimenti del marchio, indipendentemente dalla loro forma. Nel caso della North Star, sia la Compass che la Renegade presentano elementi unici che riflettono l’essenza open-air di Jeep. Una di queste caratteristiche è il tettuccio apribile standard a doppio pannello, solitamente rifinito in nero per contrastare la tonalità Technogreen. Questo tettuccio apribile incarna l’impegno di lunga data del marchio per la libertà e l’avventura, evidenziando la dedizione di Jeep nel fornire un’esperienza open-air che migliori il senso di esplorazione e liberazione.

La North Star vanta una serie di altre caratteristiche distintive progettate per migliorare sia lo stile che la funzionalità. Le eleganti barre sul tetto offrono ulteriore versatilità di carico, mentre i fendinebbia a LED assicurano una visibilità chiara in condizioni difficili. I loghi neri e i badge dedicati evidenziano l’identità unica dell’edizione speciale, completata da vetri oscurati che aggiungono un tocco di raffinatezza. I cerchi neri da 18” sulla Compass e da 17″ sulla Renegade offrono un aspetto audace e dinamico, ulteriormente enfatizzato dagli avanzati sensori di parcheggio anteriori e posteriori e dal sistema di assistenza al parcheggio parallelo e perpendicolare, che semplificano le manovre in spazi ristretti.

Entrambi i modelli di questa edizione speciale sono equipaggiati esclusivamente con propulsori ibridi, senza motori convenzionali disponibili. Offrendo solo varianti Hybrid 48V e 4xe, la serie North Star abbraccia le ultime novità in fatto di tecnologia ibrida. Questo cambiamento sottolinea la dedizione del marchio Jeep nel promuovere soluzioni sostenibili ed ecologiche. L’assenza di opzioni di motore tradizionali non solo riflette un impegno a ridurre l’impatto ambientale, ma sottolinea anche l’approccio innovativo del marchio al design automobilistico.

La serie North Star rappresenta una visione lungimirante in cui la tecnologia ibrida all’avanguardia è al centro dell’attenzione, allineandosi alle tendenze globali verso una maggiore sostenibilità ed efficienza. Questa mossa strategica mette in mostra la leadership di Jeep nell’integrazione di tecnologie avanzate, continuando a offrire le prestazioni e l’affidabilità per cui il marchio è noto.