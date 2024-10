Leapmotor: Italian Motion è stata scelta come importatore delle auto in Grecia

Leapmotor International, valutando le dinamiche di Italian Motion nonché l’ampio know-how, esperienza, risorse e leadership nei servizi di mobilità degli azionisti di Autohellas e Samelet, l’ha scelta per l’importazione e la commercializzazione dei suoi modelli nel nostro Paese. Il portafoglio di Italian Motion si amplia così ulteriormente, aggiungendo un altro marchio agli storici e iconici Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Fiat Professional e Jeep.

Italian Motion sarà l’importatore delle auto di Leapmotor in Grecia

Leapmotor è stata fondata nel 2015 a Hangzhou, in Cina, con una visione di mobilità innovativa, all’avanguardia, economica e sostenibile. Nell’ottobre 2023 Stellantis ha investito 1,5 miliardi di euro per una quota del 21% nel capitale azionario della società cinese. Nel maggio 2024 è stata fondata la joint venture Leapmotor International BV, con Stellantis come azionista di maggioranza (51 per cento), con l’obiettivo di affermare rapidamente Leapmotor come un forte marchio di auto elettriche (EV) di portata globale. Le vendite inizieranno a settembre in nove mercati europei, Grecia inclusa, con una strategia di crescita aggressiva e 200 punti vendita entro il 2024.

Tutti i modelli Leapmotor si distinguono per il rispetto dell’ambiente, l’alta tecnologia e l’ottimo rapporto qualità prezzo, con una pianificazione strategica che prevede la presentazione di almeno un nuovo modello ogni anno per i prossimi tre anni. Per il mercato greco la gamma comprenderà inizialmente due modelli elettrici. La più piccola è la T03, una city car a 5 porte molto ricca, pratica e con interni premium. È stato progettato pensando all’assoluta facilità di movimento in ambiente urbano e ha un’autonomia di 265 km secondo WLTP. L’Initial Quality Study di JD Power l’ha classificata al primo posto nella categoria delle piccole auto elettriche.

Il modello di punta del marchio si chiama C10 ed è un D-SUV dalle massime dinamiche con un’autonomia di 420 km secondo WLTP. Si basa sulla piattaforma LEAP 3.0 sviluppata internamente da Leapmotor ed è accompagnato da una tecnologia all’avanguardia nei sistemi elettrici ed elettronici. Insieme alla massima qualità costruttiva e ad equipaggiamenti lussuosi, la C10 offre un’esperienza di guida premium per il segmento. Il modello ha vinto il “2023 International CMF Design Award” e un premio d’oro sia dal “2024 French Design Awards” che dagli “US Muse Design Awards”.

La prima apparizione ufficiale dei modelli Leapmotor al pubblico greco avrà luogo al salone automobilistico “Auto Athina 2024” all’inizio di ottobre. Da quel momento in poi, gli interessati potranno vedere le vetture da vicino e conoscerne tutti i dettagli sulla rete ufficiale Leapmotor in Grecia. Italian Motion è importatore e distributore dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional e Jeep in Grecia. Dal 2023 è partecipata al 51 per cento da Autohellas, società quotata alla Borsa di Atene dal 1999, e al 49 per cento da Samelet.