Jeep Heep Heep 2024: un fine settimana indimenticabile a Crans-Montana

Il 26° Jeep Heep Heep Festival di Crans-Montana è stato un vero successo e ha riunito appassionati Jeep provenienti da tutta Europa. Con circa 500 veicoli Jeep presenti, l’evento è stato uno dei più grandi raduni del marchio cult americano in Europa e una vera festa per tutti gli appassionati di fuoristrada.

Sabato mattina, 28 settembre, la 26esima edizione del Jeep Heep Heep Festival di Crans-Montana si è aperta tradizionalmente con il “Jeeping”, un emozionante tour in fuoristrada lungo un percorso lungo 20 km attraverso i suggestivi paesaggi del comprensorio sciistico di Crans-Montana e le foreste circostanti. Il percorso è stato impegnativo sia per i modelli Jeep moderni che per quelli classici e prevedeva test tecnici opzionali per veicoli opportunamente equipaggiati.

Le prove speciali includevano, ad esempio, uno slalom, che doveva essere completato alla cieca sotto la guida del copilota. L’azione fuoristrada è stata annunciata al secondo posto in una cava di ghiaia con ripide salite e discese. Qui erano richiesti una guida precisa e il controllo del veicolo. Una delle prove più spettacolari è seguita nel canyon, dove i partecipanti hanno dovuto affrontare una discesa impegnativa. Questa prova ha richiesto coraggio e abilità poiché il percorso era particolarmente impegnativo.

La domenica è iniziata con un’impressionante parata in cui tutti i veicoli partecipanti hanno attraversato Crans-Montana. Le strade erano piene di spettatori entusiasti che ammiravano la diversità e la bellezza delle jeep. Nel pomeriggio, i veicoli selezionati hanno affrontato la sfida finale: la salita al canyon, che ha richiesto abilità e controllo del veicolo. Gli spettatori sono rimasti colpiti dalle manovre spettacolari e dalle prestazioni dei conducenti, che hanno controllato le loro jeep con precisione.

Per tutto il fine settimana, il quartiere fieristico ha offerto un’atmosfera vivace con bar, mensa e bancarelle che vendevano ricambi e accessori Jeep. Sabato sera un programma animato con musica e DJ ha allietato l’intrattenimento. I partecipanti hanno goduto della compagnia e dell’interazione con gli altri fan Jeep mentre celebravano se stessi e i loro veicoli.

“Il Jeep Heep Heep Festival a Crans-Montana è un’esperienza unica che riflette la vera essenza della comunità Jeep. I tour fuoristrada e le prove tecniche offrono sia ai modelli Jeep moderni che a quelli classici l’occasione perfetta per dimostrare le proprie capacità. È stimolante vedere i partecipanti affrontare le sfide. Questo evento dimostra ancora una volta che la famiglia Jeep è una comunità forte e appassionata che celebra l’avventura e lo stare insieme”, afferma Yannick Lagger, Jeep Brand Director presso Astara Switzerland.