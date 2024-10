Dodge Dart: l’auto “zombie” che non muore mai

Durante il terzo trimestre del 2024, Stellantis ha sorprendentemente registrato la vendita di un’altra Dodge Dart, nonostante la berlina compatta sia uscita di produzione da otto anni. Una volta considerata un tentativo fallito nella gamma Dodge, la Dart ha continuato a esistere contro ogni previsione, mantenendo una presenza sul mercato con numeri modesti. Questa “macchina zombie” sembra destinata a non scomparire del tutto, con almeno un’unità venduta ogni anno da quando la produzione è stata ufficialmente interrotta nel 2016.

Nonostante lo stop alla produzione nel 2016 Stellantis negli USA continua a vendere Dodge Dart

La storia dietro le vendite persistenti della Dart è curiosa. Mentre la maggior parte dei modelli fuori produzione sparisce rapidamente dai lotti dei concessionari, la Dart sembra essere stata dimenticata o trascurata negli angoli dei concessionari. Non è la prima volta che Stellantis vende un veicolo “morto”, poiché qualcuno è riuscito ad acquistare una nuovissima Dodge Viper all’inizio di quest’anno, nonostante la supercar americana V10 sia fuori produzione dal 2017. Tuttavia, il fatto che qualcuno sia stato disposto ad acquistare questa macchina a lungo inattiva dimostra che la Dart ha ancora alcuni fan fedeli, o semplicemente un concessionario disperato per liberarsi del vecchio inventario.

La Dodge Dart è stata inizialmente introdotta nel 2012 come risposta del marchio alla crescente domanda di berline compatte. Costruita sull’architettura FCA Compact US Wide, la Dart condivideva un po’ di DNA con l’Alfa Romeo Giulietta. Nonostante una piattaforma ben congegnata e un prezzo interessante, la Dart ha faticato a trovare il suo posto in un mercato altamente competitivo. Dodge ha costruito l’ultima Dart nel settembre 2016 presso il suo stabilimento di assemblaggio di Belvidere in Illinois , che ha prodotto anche la Jeep Compass e la Patriot. La decisione di porre fine alla produzione della Dart è arrivata quando Fiat Chrysler Automobiles ha spostato la sua attenzione verso veicoli crossover più popolari.

Nonostante il rapido calo delle vendite dopo il 2016, la Dodge Dart ha continuato a comparire nelle classifiche di vendita, grazie a concessionarie che sono riuscite a piazzare una o due unità ogni anno. Nel 2023, Stellantis ha riportato la vendita di tre Dart, e un’altra è stata venduta nel 2024. Queste auto sono probabilmente modelli base, e data la loro età, è probabile che gli acquirenti abbiano ottenuto notevoli sconti.

Dodge Dart 2016

Stellantis si è progressivamente allontanata dal segmento delle berline economiche, con la fine della produzione della Dart che ha lasciato la Jeep Compass come l’unico veicolo dell’azienda disponibile a meno di $30.000. Tuttavia, solo le versioni Compass Sport e Compass Latitude rientrano, seppur di poco, in questa fascia di prezzo. Questa crescente assenza di modelli accessibili da parte di Dodge e degli altri marchi del gruppo sta diventando evidente, soprattutto in un contesto in cui i prezzi delle auto continuano a salire. Secondo Kelley Blue Book (KBB), a luglio 2024 il prezzo medio di un’auto nuova ha superato i $48.000, un aumento considerevole rispetto ai circa $19.000 del prezzo di partenza della Dart nel 2016.