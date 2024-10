Ram cresce del 206% nel 2024 in Brasile

Ram mantiene il suo tasso di crescita anche nel 2024 in Brasile. Con oltre 22 mila pick-up venduti nell’anno, il marchio ha già superato del 31 per cento il totale delle vendite dell’anno precedente, che era stato di 17 mila unità, e ha già stabilito il record storico di vendite del marchio nel 2024 in quel paese. Rispetto allo stesso periodo di entrambi gli anni, accumulato dal 2024 al 2023, la crescita è del 206 per cento.

Nel 2024 Ram ha conquistato il 76% del segmento dei pick-up di grandi dimensioni

Con 2.504 pick-up venduti a settembre, Ram conta già 22.433 pick-up immatricolati nel 2024. Questo numero rappresenta una quota del 6,6 per cento del mercato dei pick-up in Brasile nei primi nove mesi dell’anno e una quota dell’1,3 per cento del mercato totale dei veicoli passeggeri. automobili e veicoli commerciali leggeri.

Unico marchio di pick-up premium ed esclusivo, rimane anche il leader assoluto nel mercato dei pick-up di grandi dimensioni. Con 4.752 unità vendute da inizio anno, Ram rappresenta il 76 per cento delle vendite in questa quota di mercato. Solo nel mese di settembre sono stati venduti 391 di questi pick-up, ovvero quasi l’80 per cento dell’intero segmento.

E Rampage continua ad essere uno dei principali highlight delle vendite. A settembre sono state immatricolate 2.113 unità, che hanno contribuito alle 17.681 unità vendute del modello nell’anno finora.